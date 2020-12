Ordenan desalojar la acampada de los supervivientes del incendio de Badalona

La orden de desalojo pilla a los residentes de la acampada de Badalona ocupados con la comida. Son poco más de la una de la tarde y la noticia se esparce entre los supervivientes de la nave quemada hace tres semanas a tan solo 500 metros, pero no pasa de ser un breve comentario. Quien está pelando las patatas continúa pelando patatas y quienes charlan animadamente continúan de hablando con los compañeros. “Sabemos que no nos podemos quedar aquí para siempre jamás, ¿por qué nos vamos a preocupar ahora por el desalojo?”, pregunta Abdu Kuru, gambiano que hace poco más de un año siguió los pasos de su hermano una década atrás para probar suerte en Europa. “Nos quedaremos aquí hasta el final porque nuestra reivindicación es la misma desde el primer día: papeles y casa”, relata.

El juzgado contencioso número 6 de la ciudad ha ordenado que se ejecute el desalojo del campamento, en medio de la plaza del Gorg, donde hay una quincena de tiendas de campaña y malviven una cuarentena de personas, la mayoría jóvenes subsaharianos. La juez avala la actuación del alcalde Xavier García Albiol en esta crisis humanitaria que ha revelado la pobreza de la vida en las antiguas fábricas ocupadas porque afirma que el consistorio ha “ofrecido a las personas acampadas los recursos disponibles para hacer frente a sus necesidades básicas”, como por ejemplo vivienda, comida, ropa, asesoramiento jurídico, seguimiento social y apoyo en las denuncias para obtener duplicados de la documentación perdida en el incendio, según recoge el auto.

“Las personas acampadas se niegan a trasladarse al recinto habilitado por los servicios sociales en la misma zona. Manifiestan desear trasladarse en grupo o al menos en un grupo numeroso a un lugar donde puedan cocinar y estar tranquilos”, añade la magistrada, que expone que no se quieren separar y que muestran “sus recelos” a las soluciones de la administración. Asegura que “solo siete personas” de las que forman parte del grupo han accedido a la opción de vivienda que se les ha propuesto. La juez incluye en los argumentos los informes de actuaciones de la Guardia Urbana el 19 y el 21 de diciembre por peleas “entre personas acampadas”, así como el 22 de diciembre por el “consiguiente escándalo, encendida de hogueras, tensiones y peleas entre los miembros del asentamiento con resultado de dos personas heridas, una de ellas detenida”.

La magistrada valora que “hay un evidente interés público” en desalojar a “las personas que ocupan la vía pública” debido a las peleas internas, alegando “la necesidad de velar por la vida y la integridad”. Por eso justifica “que sea necesaria la autorización judicial reclamada” por el consistorio de Albiol para desalojar a los acampados que, concluye la juez, están “en circunstancias no idóneas para la salud a la vista de la pandemia por el covid-19”.

Mantienen la acampada

Cristina [dice que el apellido es lo de menos] es la “líder” del campamento, formado básicamente por hombres. Explica que el 24 de diciembre funcionarios municipales ya vinieron para desalojarles pero tuvieron que marcharse sin echarles porque “no había ningún sello del juzgado”. De nacionalidad española, afirma que hoy por hoy no tienen ninguna alternativa y que el único plan b es “hacer la comida”. En todo caso, señala que “a ninguno de los de aquí les preocupa que los echen fuera” porque en sus biografías arrastran tantas dificultades y problemas que “un papel no les da miedo”. El campamento se mantiene como un tipo de escaparate para la “reivindicación y una muestra de solidaridad”, subraya Hanna Henriksson, que respondes –sin saberlo– a la juez y el alcalde. “Nos espabilamos, no nos hace falta ayuda, solo papeles para poder trabajar”.