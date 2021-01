Los Mossos empiezan a desalojar la 'rave' de Llinars

Entre decenas de caravanas, algunas tiendas de campaña abandonadas, perros y la mirada atenta de los que ya han abandonado la fiesta, los Mossos d'Esquadra han empezado este mediodía el desalojo de la rave que se ha celebrado en una nave abandonada de Llinars del Vallès desde Nochevieja. E n el dispositivo participan cerca de una veintena de furgonetas de la policía catalana, junto con otros vehículos de la policía local, un helicóptero y efectivos del Servicio de Emergencias Médicas (SEM). Los agentes han cortado la electricidad que ha iluminado y ha permitido la música en la nave y han puesto así fin a la fiesta. En el interior del local quedan un centenar de participantes, rodeados por la fuerte presencia de los agentes. A pesar de la tensión, no se han producido incidentes graves, más allá de una pequeña carga cuando los agentes han entrado en la nave y los participantes de la fiesta han respondido con el lanzamiento de pequeños objetos, explican los testigos. Los Mossos están identificando el centenar de asistentes que quedan antes de dejarles ir con una denuncia por no haber respetado ninguna de las restricciones impuestas contra el coronavirus, ha avanzado el director de la de comisaría superior de coordinación territorial de los Mossos, David Boneta, que ha afirmado que a los responsables de la rave se les denunciará por organización de una fiesta sin permisos a través de la normativa de juego y espectáculos. Antonio y Tae, de 18 años, han llegado andando desde la estación de Rodalíes a las 12 del mediodía, poco antes de que interviniera la policía, porque confiaban que el desalojo tardaría. “Lo hemos ido dejando, teníamos que venir el primer día”. Él, estudiante de formación profesional de mecánica, dice que la esencia de este movimiento es “estar en contra de cualquier imposición, de cualquiera que te diga lo que tienes que hacer” y, añade, no le importan mucho los posibles contagios, pero también evitará coincidir con su abuela, de más de 80 años, con quien convive bajo el mismo techo. 651x366 Una chica tapándose la cara con una mascarilla en medio del dispositivos de los Mossos para el desalojo de la 'rave' de Llinars / CÈLIA ATSET Una chica tapándose la cara con una mascarilla en medio del dispositivos de los Mossos para el desalojo de la 'rave' de Llinars / CÈLIA ATSET Tae es hija de una productora y DJ de raves, empezó a frecuentarlas con solo seis años con su madre. “Ahora con el covid ya no va a fiestas, pero lo está deseando”, explica la joven, que también aclara que intentará mantener las distancias en casa. En la fiesta, explican, suena sobre todo tecno y la vertiente más dura, el hard-tech, pero “dependiendo del DJ suenan diferentes tipos de electrónica”. Ellos, dicen, no consumen drogas ni alcohol, “solo porros”, matiza Antonio, pero aseguran que el MDMA y el speed son las sustancias más frecuentes. Dentro de la nave, en cambio, un joven de 23 años dice que solo ha consumido cocaína. Él está desde el primer día en la fiesta y, a pesar de que los Mossos están dentro de la nave, se queda en su coche repitiendo: “Espero que no la cierren”. Una chica inglesa que monta la fiesta (son mayoritariamente extranjeros) explica al ARA que “las distancias aquí se han cumplido más que en un vagón de tren, y, además, no es un lugar cerrado”. Aclara que los organizadores no ganan dinero por este tipo de fiestas y, en cuanto a la bebida, “cada uno trae la suya”. Antonio y Tae explican que se enteran de estas fiestas por Whatsapp , algunas páginas de Instagram y por los amigos que las frecuentan –“Somos todos como una gran familia”–, a pesar de que “tampoco cuesta conocer gente nueva”. Entre los asistentes que todavía vagan por la nave abundan también los que hablan francés e inglés. “No estoy en contra de la rave, estoy en contra que se celebre en este contexto de pandemia que estamos viviendo”, dice Montse, vecina de Llinars que se ha acercado a observar el desalojo. Cualquier vecino de Llinars ya tiene a estas alturas localizada la nave donde se ha celebrado la fiesta. “No es lógico que mientras los comercios y bares están cumpliendo las medidas y cerrando, se celebren estas fiestas”, decía Enrique, que asegura haber oído durante la noche de ayer el “bum-bum”, como si fueran tambores, de la fiesta desde su cama. Se muestra, sin embargo, comprensivo con el hecho de que la policía no haya intervenido antes “para evitar un mal mayor”. Lo que sí que cree es que “se habría tenido que prevenir, porque los agentes tenían la información”. Fiesta 'rave' de Nochevieja con 150 personas en Llinars del Vallès sin desalojo En las últimas horas los departamentos de Interior y Salut se habían reprochado mutuamente la falta de respuesta para acabar con esta fiesta ilegal, que incumple todas las medidas de seguridad e higiene contra la pandemia. Muchos de los asistentes provienen de países como Francia, Holanda e Italia. Convocados a través de las redes sociales, se han acercado hasta Llinars para despedir el 2020 y preveían quedarse celebrando el nuevo año hasta domingo al atardecer.

Fuentes del departamento que dirige la republicana Alba Vergés han explicado este sábado que ayer viernes la consellera habló con el titular de Interior, Miquel Sàmper, para reclamarle que los agentes procedieran con desalojo del local. "Es lo mismo que se ha hecho en otras fiestas que incumplen la normativa. Nunca hasta ahora nos habían pedido un protocolo para actuar", han explicado las mismas fuentes.

651x366 Participantes de la 'rave' de Llinars abandonando la nave campo a través, después de la llegada de los Mossos / CÈLIA ATSET Participantes de la 'rave' de Llinars abandonando la nave campo a través, después de la llegada de los Mossos / CÈLIA ATSET

La conselleria de Vergés ha lamentado que se la intente responsabilizar del hecho que casi 48 horas después del inicio de la fiesta estén casi todos los asistentes en el interior de la nave, y ha insistido que "nadie use a Salut como excusa para no desalojar" la rave, a la vez que se pide identificar a los asistentes para poder hacer un seguimiento sanitario, si es necesario, a pesar de que no se puede obligar a hacer cuarentenas si no hay un positivo o se es contacto directo.