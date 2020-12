"En la desescalada han faltado controles estrictos a las actividades sociales y económicas"

260x366 La epidemióloga Sílvia de Sanjosé. La epidemióloga Sílvia de Sanjosé.

Sílvia de Sanjosé, una de las investigadoras más reconocidas en el ámbito de la epidemiología, es asesora del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y, desde el mes de septiembre, la presidenta del Grupo Colaborativo Multidisciplinario para el Seguimiento Científico de la Covid-19 (GCMSC), una plataforma independiente de científicos promovida por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), la Asociación Catalana de Entidades de investigación (ACER) y el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB).

¿Tenemos a la tercera oleada encima?

La podemos llamar tercera oleada, persistencia o incapacidad para bajar la infectividad por debajo del 1, pero lo que sí que vemos es que cada día hay más contagios. Cuando se relajan las restricciones sin una barrera eficaz a la infección como la que esperamos con la vacuna, también se produce un relajamiento de las medidas higiénicas: el distanciamiento físico, la higiene de manos y la mascarilla. Y cuando se pierde el control de estos aspectos y se fomentan los encuentros con gente, dejamos de ser capaces de bajar la incidencia de la infección.

¿El plan de desescalada ha fracasado?

Si hay un aumento de casos es porque no se hizo un plan adecuado. Las medidas no han sido lo bastante contundentes, lo cual facilita la circulación del virus. En la desescalada han faltado mejores controles en las actividades sociales y económicas que todos queremos preservar. Es difícil como sociedad blindarnos tanto y durante tanto de tiempo, pero ahora estamos viendo el reflejo del Puente de la Purísima, del levantamiento de las restricciones a los centros comerciales y la restauración, y quizás se debe de al hecho de que no se han efectuado controles estrictos para vigilar que todo el mundo cumplía las medidas básicas para parar la transmisión.

¿Se podía prever la aceleración epidemiológica?

Hay datos que nos enseñan el comportamiento de las infecciones y conocemos la dinámica del virus, cómo se transmite entre personas asintomáticas y su facilidad de propagación. Se sabe que si flexibilizas un poco, en dos semanas tienes un aumento de casos. Y aquí se ha generado un efecto constante, porque el país se ha cerrado, se ha abierto, se ha vuelto a cerrar y otra vez se ha abierto.

Aparte de la responsabilidad individual colectiva, que es clave, ¿cree que era un plan de apertura demasiado ambicioso?

Ya lo dice usted misma. Ahora bien, ¿cómo se habría podido hacer mejor? ¿Se tendrían que haber abierto los sectores con cuentagotas? ¿Intentar que la afectación económica no se concentrara solo en algunos? La verdad que son escenarios que seguro que se han discutido, pero lo que todos vemos es que algo no ha funcionado bien. Estamos acumulando más casos. Si vemos que una acción no da un buen resultado, hay que dar marcha atrás y volver a valorar los escenarios que tenemos sobre la mesa.

Pero se prorrogaron las mismas condiciones que han acelerado la transmisión o incluso se han ampliado, como la reapertura de los centros comerciales y las pistas de esquí esta semana.

Sí. Y ante un repunte de los indicadores hay que reaccionar inmediatamente para que la respuesta llegue a tiempo. Yo no entraré en valorar qué espacios o sectores se tienen que mantener o no abiertos para lograr un equilibrio sanitario y económico, o cuál es la mejor estrategia, pero sí que creo que detrás de una decisión como esta tiene que haber mucha lógica. Yo trabajo mucho el cribaje del cáncer de cuello uterino y haciendo prevención en personas con riesgo de sufrirlo. Estos meses trabajamos con la máxima que no las citaremos ni les haremos un examen ginecológico si podemos aplazarlo para no someter a la población a riesgos innecesarios. Si en el ámbito sanitario se trabaja para garantizar estas condiciones, también se puede hacer en el ámbito comercial. Y no solo para garantizar los derechos de los clientes: el trabajador también tiene que tener unas buenas condiciones mientras está en el trabajo.

¿Cree que la gente está dispuesta a suspender esta Navidad?

Navidad es para celebrar que existimos. Y existir es una prioridad no solo para las fiestas. Por lo tanto, este año hacer comidas todos juntos en una casa no es necesariamente una buena celebración. Es difícil poner barreras a quienes espontáneamente quieren seguir las tradiciones, pero se tiene que entender que es un riesgo muy elevado. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad porque no solo nos ponemos en riesgo nosotros, sino que exponemos innecesariamente a las personas que más queremos. Esto es lo que se tiene que tener en cuenta siempre antes de hacer encuentros, pero sobre todo la semana de Navidad.

Algunos expertos reclaman accesibilidad a los tests de antígenos como medida de control antes y después de Navidad. ¿Está a favor o cree que sería contraproducente?

Creo que la cuestión de los tests es todavía muy problemática. Primero porque tenemos pocos tests rápidos con evidencia de su fiabilidad. Si tienes una carga viral muy alta son muy buenos, pero querríamos que detectara también la carga más mínima y que dé la seguridad de que realmente lo hace. Siempre he promovido que la única manera de tener seguridad es hacer muchas pruebas, pero todavía no hay una respuesta clara. Yo no he visto todavía un test que se pueda usar masivamente y que permita que la población se pueda autotestar. Hay que ser cautelosos.

Todas las esperanzas están puestas en la vacuna y, si todo va bien, la campaña empezará a principios de año, pero también hay mucha población escéptica.

Las dudas se combaten con información. Todas las cuestiones relativas a las vacunas tienen que sostenerse en evidencias científicas y no en ideologías. Por eso las autoridades tienen que ser cuanto más transparentes mejor. Tienen que explicar por qué se puede aceptar una vacuna que sólo tiene cuatro meses de seguimiento y que el riesgo de no vacunarse es demasiado elevado, porque es aceptar que mucha más gente muera. Las agencias del medicamento están haciendo un gran trabajo de calidad para ofrecer garantías de seguridad.