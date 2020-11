Los docentes tendrán que vigilar que los alumnos de ESO se tomen bien las automuestras

Hasta ahora, cuando se detectaba un caso positivo en una aula, profesionales sanitarios iban hasta el centro –con más o menos rapidez– para hacer una prueba PCR a todos los compañeros de grupo. A partir de ahora, y solo a partir de la ESO, para "liberar" al personal sanitario Salut enviará un kit de automuestras al centro para que sean los mismos alumnos quienes se hagan la prueba por extracción nasal, y no un sanitario. Los docentes tendrán que "supervisar" el procedimiento: que se laven bien las manos antes, que los estudiantes se coloquen bien el palillo en las fosas nasales, que se extraigan bien la muestra, que la pongan dentro del tubo pertinente y que lo etiqueten como es debido. Más trabajo, pues, para los docentes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, la misma semana que se han anunciado cambios organizativos para reducir la presencialidad en la educación postobligatoria.

"Los alumnos necesitan que les guiemos, a pesar de que es una prueba sencilla", ha indicado la secretaria general de Educació, Núria Cuenca, que ha argumentado que el cambio de protocolo se ha tenido que hacer como un "acto de responsabilidad" por no tensar la asistencia sanitaria y, a la vez, "garantizar que se puedan continuar haciendo" las pruebas suficientes a todos los alumnos y docentes y "tomar las decisiones correctas" para parar el virus. La noticia llega unos días después de que los departamentos de Salut y de Educació anunciaran la colaboración de las entidades Open Arms y Cruz Roja precisamente para hacer cribajes masivos en los centros educativos y destensar los CAP.

El departamento no ve dificultades organizativas

Cuenca ha quitado hierro a las dificultades organizativas que pueden tener ahora los centros, porque "es muy difícil no hacerlas bien" y son "seguras, sencillas y fiables". "La organización será la misma. La única diferencia es que en vez de un profesional sanitario, delante habrá un profesor", ha insistido. Ahora el departamento de Educació está preparando la formación y los videotutoriales que se harán a los directores y a los docentes. "Hasta que no podamos asegurar la realización de las pruebas, no las pondremos en marcha". Esto no será hasta dentro de al menos dos semanas.

El cambio de protocolo a los centros educativos se enmarca, también, en un cambio de protocolo a escala general, después de que Catalunya ya haya entrado en fase de mitigación, lo cual significa que la transmisión comunitaria es tan potente que es casi imposible rastrear las cadenas de contagio. Por eso el departament de Salut dejará de hacer PCR para priorizar los tests rápidos en el caso de los contactos estrechos de positivos. Esto significa, también, que hará menos cribajes masivos. El departament de Educació prometió 500.000 pruebas PCR a la comunidad educativa hasta mediados de noviembre, pero hasta hace quince días se habían hecho poco más de 300.000. Otro cambio que se ha aprobado es que ya no habrá que tener un resultado negativo de una PCR para volver a clase después de la cuarentena, sino que será suficiente haber pasado los diez días de aislamiento.

Los colectivos de docentes han rechazado estas nuevas instrucciones, porque consideran que se les traslada una responsabilidad que no les corresponde, incluso en el caso de alumnado con diversidad funcional. "No se puede continuar sobrecargando los equipos educativos con tareas que no les son propias, como es el caso del seguimiento de contactos, que tendría que realizar personal contratado al efecto", han añadido desde CCOO, que insisten que corresponde en el Govern contratar personal sanitario adecuado que supervise la toma de automuestras y que "esté capacitado para responder en caso de posibles complicaciones".

El pico de grupos cerrados, superado

Todo esto llega cuando parece que ya se ha superado el "pico" de grupos cerrados. Este miércoles ha bajado por tercer día consecutivo el número de grupos escolares confinados, 2.818, 47 menos que el martes y el 3,91% del total. "Desde el sábado hemos notado una reducción del 19% de los grupos confinados y los contagios", ha explicado Cuenca, que ha querido resaltar que en los peores días de contagios un 95% de los alumnos "pudieron continuar yendo presencialmente a los centros con normalidad". "Esto nos confirma que las medidas que estamos tomando en las escuelas funcionan", ha argumentado Cuenca, que una vez más ha dicho que los contagios eran "fuera de las escuelas".

Si el entorno escolar es seguro, pues, ¿por qué se han suspendido las extraescolares? Aquí la secretaria de Educació ha apuntado la que considera que es la diferencia clave: "Hay movilidad, porque los alumnos van del centro a otra actividad, y allá se mezclan con otros grupos burbuja". "Aunque habríamos preferido no suspenderlas, hemos tenido que prescindir de estas actividades en favor de mantener la seguridad en las escuelas", ha dicho. Para rescatar las empresas del sector, se prevé aprobar una línea de ayudas de 20 millones de euros los próximos días.

En el caso de Roda de Ter el positivo "tenía mucha carga viral" El Departament de Educació ha descartado nuevas medidas en el transporte escolar después de detectar un brote importante en un autobús del Instituto Martí y Pol de Roda de Ter (Osona), que ha obligado a confinar o aislar 19 de los 20 grupos del centro, según avanzó el ARA . Según ha dicho Cuenca, se trata de un caso "peculiar" porque el alumno positivo tenía "altos niveles de carga viral" y ahora, de hecho, se está estudiando por qué "sobrepasa los niveles estándares". Cuenca ha insistido que esto "no quiere decir que el transporte no sea seguro ni que no se estén aplicando medidas".

CCOO pide ventilación mecánica

También piden más recursos a Educació los sindicatos, en relación a este caso con la ventilación, después de que la conselleria admitiera hace algunos días que era muy probable que se tuvieran que dar clases con abrigo y anorak para mantener las aulas muy ventiladas. Desde CCOO han pedido que se instalen aparatos de ventilación mecánica en los centros. "Pedimos respeto para la educación porque no sólo está en juego la posibilidad de aprender en condiciones, sino la salud y la vida de los niños, jóvenes y personas adultas que forman parte del alumnado, de todos los trabajadores y trabajadoras de los centros, de sus familiares y de toda la sociedad en conjunto", dice en un comunicado. Cuenca ha comentado que en los próximos días se enviarán instrucciones sobre la manera de ventilar las aulas.