Se buscan diez mil donantes de sangre

Las cifras de donación de sangre en Cataluña son siempre elevadas, pero fluctúan por temporadas. Este año los hospitales catalanes han perdido un 25% de las reservas de sangre durante las vacaciones de Navidad y, si bien no están en situación crítica, necesitan remontarlas. Las necesidades de sangre son múltiples y contínuas: se necesitan entre 800 y un millar de bolsas al día para garantizar trasplantes, partos, intervenciones quirúrgicas, accidentes de tráfico o complicaciones de enfermedades crónicas.

El año pasado se hicieron 244.003 donaciones en Cataluña, 1.300 más que el año 2018. Pero los días festivos han frenado la tendencia y aumentar las provisiones en al menos 10.000 bolsas en los próximos ocho días es la meta que se ha marcado el Banco de Sangre y Tejidos para la Maratón de Donantes de Sangre de Cataluña, la campaña de donación más importante del año, que comienza el viernes en los principales hospitales del país.

El objetivo es abastecer de sangre los hospitales y las clínicas a niveles óptimos. El banco de tejidos considera que las reservas están a un buen nivel cuando se tiene stock para 9 o 10 días. En ningún caso se puede exceder este tiempo porque los glóbulos rojos caducan a los 42 días y las plaquetas, a los cinco. Por ahora, sin embargo, sólo hay sangre almacenada para los próximos 6 días.

La Maratón se alargará hasta el 17 de enero para recuperar la cifra de donaciones que no se han hecho durante Navidad, y las personas que quieran podrán dirigirse a 21 hospitales de todo el territorio. También podrán hacerlo en la plaza de Cataluña de Barcelona, donde se habilitarán una carpa y dos autobuses el 10 y el 11 de enero, o en las plazas de los ayuntamientos de una cuarentena de municipios, como la plaça de la Font de Tarragona o la plaça del Vi de Girona.

Allí no sólo se han organizado espacios de extracción, sino que se han preparado una serie de actividades para concienciar a la población que donar sangre salva vidas. "No sólo queremos recuperar los niveles de las reservas, sino explicar a todo el mundo que dar es indispensable para atender a los enfermos que la necesitan: sin sangre, no hay alternativa", resume el presidente del Banco de Sangre y Tejidos, Manel Peiró.

Los jóvenes, los más necesarios

A partir de la mayoría de edad todo el mundo puede donar sangre, pero más de la mitad (56%) de las donaciones en Cataluña provienen de personas de entre 30 y 55 años. Sólo una de cada cinco (21%) las hacen ciudadanos de entre 18 y 29 años. Con todo, cada año unos 35.000 donantes dejan de regalar su sangre y prácticamente uno de cada tres nuevos donantes son menores de 25 años. Los más jóvenes tienen un recorrido vital más largo y garantizan el relevo generacional de los donantes, y por eso la campaña de la Maratón busca animarles a consolidar su participación en este acto altruista.

Para motivarlos, el Banco de Sangre y Tejidos utiliza el trap. El cantante catalán Lildami -Damià Rodríguez- ha compuesto una canción, En la sang ( En la sangre), sobre la importancia de las donaciones para insuflar de vida los seres queridos y, también, los desconocidos que las necesitan para sobrevivir. "Lo llevo en la sangre bien dentro, es como un pedazo de ti" y "dicen que somos diferentes y en verdad creo que no tanto, porque un día puedes ser tú y el otro yo el enfermo" son algunas de las frases que el cantante dedica a donantes y pacientes, como su hermano, que necesitó bolsas de sangre durante un trasplante de médula ósea.

Además, una de las principales novedades del Banco de Sangre, que se ha presentado coincidiendo con la maratón, es un servicio de WhatsApp -que se ha bautizado como WhatSang- para que los donantes y los interesados en hacerlo puedan resolver dudas. El número es el 677071756 y las conversaciones son individuales.