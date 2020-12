Manel Cervantes: “La supervivencia al covid-19 se ha duplicado en todas las franjas de edad”

Como jefe del servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Parc Taulí desde 2015, Manel Cervantes ha vivido en primera línea la atención a los enfermos de coronavirus. Y lo ha hecho en un centro de referencia para más de 400.000 habitantes del Vallès Occidental. El facultativo asegura que la segunda oleada no tiene nada que ver con la primera en términos de repercusión de la enfermedad, y el hecho de que haya más positivos, insiste, no se ha traducido en un aumento de la mortalidad. De hecho, en su centro, la supervivencia al covid prácticamente se ha duplicado en todas las franjas de edad, incluyendo la de los mayores de 80 años.

Las cifras de mortalidad en el Parc Taulí han mejorado.

Mucho. Entre el 15 de marzo y el 15 de abril teníamos unos sesenta muertos a la semana; 72 en tan solo una. En solo cuatro semanas llegamos a acumular 200 defunciones. En cambio, en la segunda oleada, la semana que hemos tenido más ha habido 13.

¿Entonces en el Vallès Occidental ahora hay menos muertos por covid-19?

Desgraciadamente los hay, porque por encima de los 65 años este virus hace mucho daño. Pero creemos que es importante remarcar que nosotros no hemos tenido ningún muerto por debajo de los 50 años en esta segunda oleada. En la primera, los muertos de menos de 65 años solo fueron ocho. No quiero ser triunfalista, pero las neumonías en general matan a la gente joven, y esto no está pasando. Pero sí, el covid a partir de los 65 realmente hace mucho daño.

¿La supervivencia ha aumentado en todas las franjas de edad?

Sí. Hemos ido comparando los datos de supervivencia desde septiembre con los de marzo y abril y vemos que la cifra prácticamente duplica la de la primera oleada. En julio y en agosto empezamos a recibir un aumento de los casos y entonces no registrábamos ningún muerto porque la mayoría eran pacientes jóvenes. Y yo pensaba: “Ya verás cuando nos empiecen a volver a llegar los abuelos como todo cambia”.

Pero no fue así.

Desde que crecieron los ingresos en octubre, ha aumentado la edad media de los ingresados hasta los 72 años, pero no se nos ha vuelto a disparar la mortalidad sino que se ha reducido a la mitad en todas las franjas de edad. Bueno, en las de menos de 50 no, porque ya no teníamos.

¿Cree que es una tendencia global?

Quizás no es representativo de todo el país, pero trabajamos en un área de 400.000 habitantes y somos el único hospital de la zona. Además, hemos atendido a pacientes de Mollet, Granollers y Terrassa y, de hecho, una tercera parte de los atendidos en esta segunda oleada en la UCI no eran residentes en Sabadell. Y eso sí está pasando en todos los centros sanitarios, porque trabajamos como un solo hospital.

Los pacientes de 80 años en adelante, los más complejos de recuperar, sobreviven un 40% más.

Sí, y en cualquier otra enfermedad esto se consideraría un éxito. La mortalidad en estos pacientes llegó a ser del 30% y ahora está alrededor del 12%. Realmente es una mejora. No nos rendimos cuando el paciente es recuperable, por mayor que sea, si le podemos poner la ventilación asistida, que es menos invasiva y agresiva que la intubación. Tenemos ancianos que mejoran el pronóstico en cuatro días y que consiguen salvarse.

¿Y en el resto de franjas de edad?

Por debajo de 70 años la mortalidad de todos los enfermos que ingresan es del 3%. Eso significa que se mueren personas, pero lejos de las cifras que deja la neumonía pneumocócica, la más frecuente. Y la gente más compleja es la que tiene otras patologías, claro. También es cierto que no hemos acabado la segunda oleada y que no son datos definitivos, pero de momento se aguantan. Y también nos animan: era nuestra sensación y los datos nos lo han acabado confirmando.

¿A qué se deben de estos cambios?

No podemos ser soberbios y decir que es porque ahora los tratamos mejor. Creo que es una mezcla de factores. Los enfermos llegan antes y sabiendo que tienen covid porque se han hecho las pruebas en la primaria, y de manera ordenada: ahora no ingresamos a pacientes de cien en cien, sino de diez en diez. Vamos mejor.

El conocimiento también influye.

Por supuesto. Hemos aprendido qué tratamientos funcionan mejor y hay que administrar en el primer momento para aumentar su efectividad, como los corticoides. Y también hemos aprendido a no dar medicamentos que no sirven para nada. Eso puede parecer una tontería, pero hacemos menos daño a los pacientes.