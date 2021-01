Clases personalizadas en primaria pero muchas horas de bus en la ESO

Hace medio año, no sabía ni situar en el mapa el pueblo de Gósol, pero ahora Gabriela vive ahí desde hace cuatro meses con sus dos hijos, después de "convertir el covid en una oportunidad": se quedó sin trabajo en el bar de copas que regentaba en Castelldefels y dejó su piso de 900 euros al mes para hacerse cargo de la tienda de comestibles de este pequeño pueblo del Berguedà a los pies del Pedraforca y alquilar por 700 euros una casa de cuatro plantas con jardín y barbacoa. Se enamoró de la casa, y para tomar la decisión final preguntó al Ayuntamiento cuatro cosas: qué pasa cuando nieva, si llega internet y Amazon, si hay médico y, sobre todo, si hay escuela.

Y sí: Gósol tiene escuela. Se llama Santa Margari da , y después de que cerrara la escuela de Saldes por falta de alumnos, forma parte de la zona escolar rural (ZER) Alt Berguedà con las escuelas de Vallcebre y Sant Julià de Cerdanyola, unos pueblos minúsculos como Gósol conectados por una carretera de curvas, ahora con los arcenes nevados. El hijo de Gabriela es uno de los 15 alumnos de la escuela, que forman un único grupo burbuja con las dos maestras fijas que trabajan en el centro y los cinco especialistas itinerantes (las escuelas de la ZER comparten el maestro de inglés, música, educación física, de especial y valores). Es por eso que cuando uno de los maestros dio positivo, se tuvo que confinar (y cerrar) toda la escuela.

"Cuando llegué aquí pensé: ‘ ¿ Cómo me las arreglaré ? ’ Sentía que no podía llegar a todos los niños. El curso pasado estaba sola en clase, con 12 niños de P3 a 6º, cada uno con sus necesidades", explica Carla, la directora. Este año tienen dos clases, una de infantil, de P3 a P5 -aunque el par de niños que hacen primero también v an ahí -, y una de primaria, de 1º a 6º, que incluso pueden desdoblar cuando van los especialistas. El j ueves al mediodía, los cinco alumnos que hacen 4º y 6º (no hay ningún niño de 5º) hacen matemáticas mientras que los niños de 1º, 2º y 3º hacen inglés. Adaptado, claro: los más pequeños pintan los animales del color que l e s leen los mayores. " The elephant is grey ", le dice un alumno de 3º al de 1º, que apenas sabe leer en catalán.

Horas y horas preparándose

Visto desde fuera parecen clases particulares y es inevitable pensar que para los maestros es un lujo hacer clase. Detrás, sin embargo, hay muchas horas de planificación -"nunca había trabajado tanto programando", dice Carla- y muchas otras de compartir prácticas educativas y experiencias que funcionan con los maestros de las otras dos escuelas de la ZER. "En la universidad nos hablaban de grupos interdisciplinares, pero nunca te planteas que puedas tener alumnos de P3 a 6º en un aula", lamenta. Lo constata Eva, la maestra de inglés: "Lo más difícil es graduar los aprendizajes por niveles. En las tres escuelas hay una distribución de edades diferente y tienes que adaptarte a cada realidad. Y poderlos ayudar a todos cuesta . Tengo que priorizar". También a Berta, la primera estudiante en prácticas que ha pasado por Gósol, es lo que más le ha sorprendido: "Tienen que cambiar el material y los proyectos cada año para que no se repitan".

Las distancias lo dificultan todo en las escuelas rurales. Muchas salidas escolares ya ni se hacen p or que el autobús sale demasiado caro y los alumnos se marean en la carretera, hasta el punto de que muchos llevan ropa de recambio cuando van de excursión. El claustro también sufre el aislamiento del pueblo: Eva y Carla, que viven en la comarca, hacen más de una hora de coche cada día de casa a la escuela y de la escuela a casa, y una de las maestras que cubre un tercio de la jornada viene desde Vic. En total, una hora y media en coche s o lo para llegar a l trabaj o . "Siempre hay gente que viene pero lo que es difícil es que se queden", dice Carla. Por ello, uno de los grandes problemas de las escuelas rurales es la gran movilidad del equipo docente. En Gósol no hay ninguna maestra que tenga la plaza definitiva.

Esta lejanía también condiciona la vida a los estudiantes. Como la de Lucía (una de l o s poc o s alumnos que va a la escuela de Gósol desde P3), que tendrá que levantarse el curso que viene a las 6 de la mañana y volverá a casa pasadas las 16 h para ir al instituto, a Bagà. O la de Pol, de 2º, que explica que lo que más echa de menos de Barcelona es "ir a l Europa a jugar a fútbol". De los 15 niños de la escuela, s o lo dos hermanos hacen extraescolares: patinaje, en Sant Julià (40 minutos en coche) y fútbol, en Guardiola (30 minutos). Sin fútbol, Pol ha descubierto otras maneras de pasarlo bien: " E n Barcelona tenía una tienda de juguetes al lado de casa, pero aquí puedo ir con tractor". Un niño de 4º, que hace poco que vive en el pueblo, también enumera rápidamente las ventajas que ha encontrado: "Aquí puedo salir a jugar a l patio con la nieve, Carla está más por mí, no hay ruido de los coches y puedo ver buenas puestas de sol y oír los pájaros c ó mo cantan".

Sin internet ni guardería

La escuela ha notado enseguida el impacto de la pandemia, con familias que, como Gabriela, han aprovechado para cambiar de aires y huir de las ciudades. Y eso que hay dos inconvenientes para la gente joven que quiera establecerse: no hay guardería -"tener un niño significa que no podrás trabajar hasta que tenga tres años", dice Carla- y el hecho de que internet falla mucho porque todavía no llega la fibra óptica. "Durante el confinamiento, hacíamos videollamadas familia por familia, porque si nos conectábamos todos se colgaba", recuerda la directora. Para no pillarse los dedos, ya han preparado el cuadernillo "Actividades confinadas", con ejercicios para cada uno de los 10 días de cuarentena.

Aunque al principio le costó adaptarse, Carla asegura ahora que "no cambiaría por nada" ser maestra en Gósol. "Tiene más cosas positivas que negativas: conozco más a los niños, hay más comunicación con las familias y el aprendizaje es personalizado", asegura. Como la de Gósol, que hace cinco años hizo un llamamiento para encontrar alumnos, las 278 escuelas rurales de Catalu nya buscan el difícil equilibrio entre garantizar su supervivencia (se necesitan 5 alumnos como mínimo) y al mismo tiempo dar una buena atención a todos los niños. "Si la escuela crece mucho, el departamento tendrá que invertir más dinero en maestros, porque con dos lo único que podemos hacer es sobrevivir", alerta Carla. Al lado, los cinco alumnos siguen haciendo matemáticas.