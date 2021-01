El 59% de los españoles consideran que habría que aplicar medidas más estrictas contra el covid

Casi seis de cada diez españoles consideran que se tendrían que aplicar medidas más estrictas para parar la transmisión del coronavirus. Así lo revela la tercera oleada del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre las consecuencias de la pandemia en la sociedad, que los últimos tres meses ha analizado el impacto económico, social y emocional del covid-19 en la población española. En esta encuesta, realizada entre el 11 y el 16 de diciembre, a las puertas de las vacaciones de Navidad, durante las cuales hubo ciertas flexibilizaciones, un 59,2% respondieron que se tendrían que haber tomado y se tendrían que tomar medidas más restrictivas. Un 25,8%, en cambio, consideran que han sido y son adecuadas.

La publicación de este barómetro llega justo el día después de Reyes y del fin de este periodo de vacaciones, previo a una nueva etapa de restricciones más estrictas aplicadas por las comunidades autónomas. Desde este jueves en Catalunya hay confinamiento municipal y los comercios estarán cerrados el fin de semana, y en el País Valenciano se ha avanzado el toque de queda, entre otras decisiones de los respectivos gobiernos. Castilla y León ha llegado a pedir que vuelva el confinamiento domiciliario de la primavera durante dos semanas, y llegó a pedir permiso al gobierno español -sostiene que jurídicamente necesita el aval del Estado-. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sin embargo, ha cerrado la puerta a llegar a este punto.

La llegada de la vacuna de Pfizer/BioNTech y próximamente de la de Moderna es un balón de oxígeno y se espera que contribuya a reconducir la situación los próximos meses. Si bien el CIS en algunos barómetros recientes había preguntado a la ciudadanía si estaría dispuesta a vacunarse inmediatamente, ahora ha optado para obviar esta pregunta. En el de noviembre, un 55% de los españoles contestaron que preferían ver los efectos de la vacuna antes de administrársela. En una encuesta de unas semanas antes, un 43,8% respondieron que no lo harían inmediatamente y un 40,2% que sí.

La confianza en la vacuna

Esta vez el CIS ha optado por preguntar a los españoles si creen que podrán hacer vida normal con la llegada de la vacuna. Un 47,6% sostienen que sí, a pesar de que no se concreta con qué horizonte temporal, mientras que un 25,1% creen que no. Las dudas de este grupo más reducido son las siguientes: un 30% creen que tiene que pasar tiempo para llegar a la normalidad y para ver sus efectos; un 22% desconfían de la vacuna por la rapidez con la que se ha fabricado y dudan de su eficacia; y un 21,2% creen que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y que la vida no será igual.