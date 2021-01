Al menos tres muertos y ocho heridos por una fuerte explosión que ha destrozado cuatro plantas de un edificio del centro de Madrid

Al menos tres muertos y ocho heridos por una explosión en la calle Toledo de Madrid que ha hecho volar por los aires cuatro plantas de un edificio al lado de una residencia de gente mayor, un colegio y una iglesia. En las imágenes difundidas por personas presentes en el momento de la deflagración se puede ver la calle cubierta de los escombros de la vivienda. Ya hay varias unidades del SAMUR (11) y de Bomberos (9), la Policía Nacional y la Policía Municipal y han acordonado la zona, han montado una carpa y están atendiendo a varias personas heridas.

La explosión se ha producido en el edificio número 98 de la calle Toledo, situado justo junto a la Residencia Paloma, así como también del patio de La Salle Paloma, que ha informado que ningún miembro del centro educativo ha resultado herido. La residencia de gente mayor también ha informado de que todos sus usuarios están sanos y salvos y los han alojado en un hotel cercano.

Como miembro de la empresa @Hoteles_Porcel, a la que pertenece el hotel #Cuchillo en la callo Toledo, quiero transmitir una imagen de tranquilidad, se han acogido a los residentes en el hall del hotel. El tlf del hotel se 91 365 366 00 miedo si precisan contactar cono ellos. pic.twitter.com/x1gcrnfjxx — Isabel Fdez de Alba (@isabelfdezalba) January 20, 2021

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que hay dos muertos y heridos de "diversa consideración", uno de los cuales ya ha sido trasladado al Hospital de la Paz. Sobre los efectos materiales del suceso, Almeida ha explicado que, a pesar de que el edificio está incendiándose, los Bomberos no pueden entrar porque "no se considera prudente", puesto que "podría causar un embalsamiento de gas que podría afectar a la estructura". "No hay constancia de que se hayan producido víctimas en la escuela, solo algunos rasguños de carácter leve", ha afirmado Almeida.

Además, el edificio tiene por detrás también la iglesia del barrio y el obispado ha confirmado que en las plantas donde se ha producido la explosión vivían bastantes sacerdotes. Uno de ellos ha quedado atrapado en la quinta planta, otro está desaparecido y dos más heridos.

Acaba de haber una explosión terrible en Calle Toledo. pic.twitter.com/cggzntamtq — Leire Ariz Sarasketa (@leireariz) January 20, 2021

Estamos trabajando para ampliar esta información.