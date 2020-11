El director técnico de Sanidad Fernando Simón pide disculpas tras un alud de críticas por un comentario sexista. El epidemiólogo ha recibido duras críticas después de unas declaraciones que se produjeron en una entrevista recogida en el canal de YouTube de los hermanos Pou. En la entrevista los escaladores Iker y Eneko Pou preguntaban a Simón si le "gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", y Simón respondía que "no les preguntaba [a las enfermeras] si eran infecciosas o no porque esto se veía unos días después". Al inicio de la rueda de prensa de este martes para actualizar la evolución del coronavirus, el epidemiólogo se retractó de sus palabras y mostró su preocupación con él mismo por el hecho de haber expresado verbalmente una actitud que, dijo, ha procurado corregir a lo largo de los años. "Lo siento", quiso dejar claro.

Las palabras de Simón habían generado críticas tanto desde el espacio sanitario como desde el político. En un comunicado, el colectivo de los profesionales de enfermería lo calificó de "vejatorio, sexista y primitivo" y le exigían disculpas y que abandonara el cargo. En este último sentido, Simón apuntó: "Mientras se considere que pueda ser útil para el sistema nacional de salud, aportaré todo lo que pueda. Si alguien considera que he traspasado los límites, que lo exponga donde haga falta", aseguró. "Es un comentario absolutamente desafortunado". Así calificó la vicepresidenta Carmen Calvo el comentario sobre las enfermeras que hizo Fernando Simón, y añadió: "Las mujeres que luchamos contra el machismo entendemos que este tipo de comentarios profundizan el estereotipo y que no ayudan a la igualdad ni al respeto a las mujeres". Calvo consideró que el director de Emergencias Sanitarias tendría que expresar "en términos de disculpa" que "esto no puede formar parte de ningún comentario razonable". Unas disculpas que también pidió la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Aun así, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, evitó calificar de "machistas" las palabras de Simón, a pesar de la insistencia de la periodista que lo interpeló sobre la cuestión. "No utilizaré adjetivos que no he utilizado", dijo. El dirigente del partido violeta se limitó a calificarlas de "desafortunadas" y se mostró convencido de que Simón pediría disculpas. "A mí no me gustaron nada", aseguró.