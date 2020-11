El gobierno español da luz verde al decreto que restringe la publicidad de las apuestas

El gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que restringe la publicidad de apuestas deportivas: solo se podrán ver y oir anuncios sobre juegos de azar entre la una y las cinco de la madrugada. El día siguiente que la norma se publique al Boletín Oficial del Estado (BOE), ya no se podrán firmar más contratos que vulneren las prohibiciones. Se trata de una medida que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya había anunciado el mes de febrero pasado, pero no se ha aprobado hasta ahora. Televisiones, radios, medios de comunicación y redes sociales ya no podrán mostrar mensajes publicitarios, excepto durante las cuatro horas de madrugada y sin estimular la práctica "compulsiva" del juego .

"El objetivo es proteger la salud pública y los colectivos más vulnerables: las personas menores de edad, los jóvenes y las personas que tienen conductas patológicas que se desencadenan debido al uso intensivo de esta práctica", ha subrayado Garzón en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que ha dado luz verde al decreto. En los últimos cuatro años las inversiones se han triplicado y han generado un aumento del consumo del juego entre jóvenes de 18 a 25 años. En 2017, el 28% de los nuevos jugadores formaban parte de esta franja de edad. Dos años después, en 2019, la cifra se ha incrementado doce puntos y se sitúa en el 40%, ha informado el ministerio de Consumo.

Prohibidas en las equipaciones deportivas

A partir de ahora los clubes deportivos no podrán llevar nombres de casas de apuestas en la indumentaria, y futbolistas, periodistas y personas con notoriedad pública no podrán participar en anuncios que promuevan el juego. Garzón ha explicado que la aparición de estos personajes en los medios ejerce un "rol de influencia enorme" que estimula el juego y, en consecuencia, una posterior adicción. Otra medida destacada del nuevo decreto es la prohibición de los bonos de captación, que es la concesión de una cantidad de dinero por parte de los operadores para que los usuarios se inicien en este mundo.

La publicidad en internet desaparecerá de los medios de comunicación y quedará limitada a las empresas de juego. En las redes sociales, desde sus perfiles solo podrán emitir mensajes publicitarios a sus seguidores y plataformas como YouTube solo podrán poner estos anuncios entre la una y las cinco de la madrugada. La publicidad por correo postal queda prohibida y vía correo electrónico sólo se podrá emitir con el consentimiento de la persona interesada, en ningún caso cuando el receptor haya desarrollado comportamientos de riesgo.

Plazos para la prohibición definitiva

A corto plazo se continuarán viendo los anuncios sobre el juego que respondan a contratos que ya estaban firmados antes de la aprobación del decreto. Aunque los convenios entre clubes y operadores se hayan firmado por más tiempo, se extinguirán coincidiendo con el final de la temporada deportiva. La gran mayoría de contratos no se podrán mantener más allá del 30 de agosto del 2021, pero hay algunas excepciones: la prohibición de los bonos promocionales o la regulación de la publicidad a internet entrará en vigor el 1 de mayo del 2021 y las campañas publicitarias con famosos no se podrán emitir más allá del 1 de abril del 2021.

"La norma permite a los operadores y a las empresas tener tiempo suficiente para adaptar las relaciones comerciales y garantizar la viabilidad económica", ha argumentado Garzón en rueda de prensa. La normativa afecta especialmente al fútbol y complica la estabilidad económica de algunos clubes, que recibieron una carta del ministerio de Consumo hace unos días en la que los advertía de la inminente aprobación del decreto.