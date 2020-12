Al menos dos muertos en el incendio de una nave industrial donde vivían más de un centenar de personas en Badalona

Los bomberos ya han recuperado el cuerpo sin vida de dos personas en el dispositivo para apagar el fuego que quema desde ayer al atardecer en una nave industrial de Badalona, que continúa desarrollándose. El riesgo de derrumbe del edificio dificulta el acceso al interior de la nave. Una treintena de dotaciones continúan trabajando en la zona y ya han podido rescatar a unas treinta personas, que han salido de la nave por las fachadas del edificio. Según el último balance, hay, también, dos heridos críticos, cuatro graves y 11 leves. El fuego ya está controlado pero los Bomberos se han encontrado con cuatro colapsos parciales de la estructura cuando intentaban acceder al interior de la nave. Todavía no se puede saber cuánta gente había en el edificio en el momento del incendio. Según alguna de las personas que vivían en él, podría haber entre 120 y 150 ocupantes y el alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado que podrían ser hasta 200. Los bomberos descartan poder encontrar más personas vivas y analizan ahora la mejor manera para acceder al interior del edificio evitando el riesgo de colapso. No se descarta que la nave tenga que ser derrocada.

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, ha explicado esta mañana desde el lugar de los hechos que ha habido cuatro "colapsos parciales" del edificio poco después de que accedieran los bomberos y que ahora esperan a ver si cuando el fuego esté estabilizado pueden acceder con garantías. Cuando haya más luz natural, harán una visión periférica para decidir si hay garantías para poder atacar el fuego desde dentro de la nave o se sigue trabajando desde fuera.

El conseller también ha dicho que una vez los bomberos tengan claro qué se tiene que hacer, habrá una segunda investigación de la policía científica de los Mossos d'Esquadra para tratar de definir las causas del fuego. De momento, ha asegurado, no hay hipótesis. De hecho, el conseller ha lamentado que trabajan "casi a ciegas" porque las personas que han podido ser rescatadas no están dando información ni interesándose por posibles familiares o conocidos que estén afectados por el fuego. Un punto que el conseller ha atribuido a la "barrera idiomática": "No ha habido colaboración de las víctimas". Sàmper ha apuntado que se podría tener que hacer una demolición mecánica del edificio. "Lo más importante es saber el estado del edificio por la propia seguridad de los vecinos", ha remarcado.

El fuego se declaró el miércoles poco antes de las nueve del anochecer en el cruce de la calle Guifré y la calle Tortosa de Badalona. Las llamas se concentran sobre todo en la planta superior de un edificio de cuatro alturas. El edificio estaba abandonado pero desde hace al menos 8 años había sido ocupado por decenas de personas, la mayoría de origen subsahariano y en situación de máxima vulnerabilidad.

El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, ha asegurado esta mañana que el número de ocupantes de la nave no se puede saber exactamente, pero que podrían ser más de 100 e incluso 200. Ha dicho que 10 o 15 minutos antes de recibir el aviso del incendio, se estaba haciendo una actuación en el entorno motivada por problemas de convivencia que ha atribuido a alguna de estas personas. Un punto que el alcalde ha considerado relevante. Ha dicho que en los últimos dos años en la nave había "personas conflictivas que creaban problemas importantes de convivencia". El consistorio tenía a unas sesenta personas censadas en esta nave y, según Albiol, 15 están ahora en un centro de acogida. El alcalde ha asegurado que tienen conocimiento de quién es el propietario de la nave y que la situación no los coge por sorpresa, que ya hacía meses que trabajaban en ello.

Una vela

Moisés, que fue uno de los primeros en ver cómo empezaba el incendio, tuvo la suerte de estar en el piso de abajo cuando se inició el fuego. "Ha caído una vela al suelo, y como todo era de cartón y de madera, se ha encendido muy rápido", explicaba. También recordaba que habían intentado apagarlo pero que en todo el edificio solo había dos extintores y uno no funcionaba. Moisés, de 52 años y nacido en Marruecos, llevaba 4 años viviendo en este edificio y fue el primero que llamó a los bomberos para dar la alerta. Explicaba que el incendio empezó por el piso de abajo y que mucha gente de arriba no pudo bajar. "No sé qué les habrá pasado, he visto a personas saltando", apuntaba.

La consellera de Salud, Alba Vergés, que ayer por la noche se desplazó al lugar de los hechos, explicó que hay dos personas en estado crítico. Hay cuatro heridas graves y 11 de carácter leve atendidas por los Servicios de Emergencias Médicas (SEM) en el mismo lugar del incendio. Los heridos más graves fueron trasladados a los hospitales del Vall d'Hebron, Germans Trias i Pujol y del Mar.

El conseller de Interior, Miquel Sàmper, que también fue a Badalona, remarcó que el incendio es tan grave que ha dejado el edificio en "claro riesgo de colapso": "Puede caer en cualquier momento". Ha subrayado que la prioridad ahora es apagar las llamas –hay 28 dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y 5 de Barcelona– y posteriormente habrá que abrir una investigación para ver si el origen del fuego ha sido fortuito o provocado.

El SEM ha activado a una quincena de unidades y ha montado una área sanitaria móvil para atender también a las personas que han resultado heridas de menos consideración. Los Mossos d'Esquadra recomiendan no acercarse a la zona por cuestiones de seguridad .

Continuamos trabajando con 23 dotaciones #bomberscat en el incendio de #Badalona . Hemos activado Grupo de Apoyo Operativo #GORDO y Centro de Mando #CCB. El fuego todavía está activo. Según las últimas informaciones, constan 4 heridos graves. @BCN_Bomberos @Badalona_GUB @semgencat @mossos — Bomberos (@bomberscat) December 9, 2020

Moisès iba acompañado de Keita, un compañero nacido en Senegal que también ha sobrevivido al incendio. Él hacía seis años que vivía en el edificio, y aseguraba que en estos momentos viven en él entre 120 y 150 personas. "La gente que vive aquí va variando con el tiempo, han llegado a ser 200 personas", señala. Añade, además, que sí había menores: los más jóvenes dice que tienen entre 14 y 15 años y que están escolarizados.