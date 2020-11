EN DIRECTO | Los acusados del 17-A solo responden a sus abogados

El juicio por los atentados terroristas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils ha empezado esta mañana, poco después de las 10 h, un poco accidentado. El juez que lo preside, Alfonso Guevara, ha tenido que hacer un cambio de sillas después de que el abogado de uno de los acusados manifestara que no quería estar junto a la Fiscalía, que era el lugar donde le había tocado sentarse. Esto ha provocado un tira y afloja entre el juez y el abogado, que había amenazado con abandonar la sala.

Guevara también ha levantado la voz -"No tiene la palabra nadie", ha repetido- para evitar que los abogados plantearan cuestiones previas. El magistrado ha querido ir al grano y enseguida ha llamado a los acusados para que declararan desde el cubículo de vidrio que los separa de la sala para seguir el juicio. Los tres solo han querido responder a las preguntas de sus abogados.

El primer turno ha sido para Mohamed Houli Chemlal, herido en la explosión de Alcanar, que de entrada ha asegurado que se acogía a su derecho a no declarar. "Siempre he declarado e incluso una vez voluntariamente", ha asegurado Houli, que se ha remitido a las declaraciones anteriores. También ha añadido que "siempre" ha mostrado su voluntad de colaborar y su arrepentimiento. Después de este anuncio, la Fiscalía ha pedido que se exhiban los vídeos y las fotos en las que se ve a los terroristas preparando los explosivos en Alcanar. A continuación la abogada de Houli le ha hecho algunas preguntas que él ha respondido, pero finalmente ha insistido en que no quería declarar más.

Los otros dos acusados en el juicio del 17-A, Driss Oukabir, que se habría desdicho en el último momento del plan de atentar, y Saïd ben Iazza, que habría facilitado la compra de explosivos, solo han respondido las preguntas de sus abogados. Oukabir se ha desvinculado de la célula de Ripoll y ha mantenido que dio su documentación para alquilar las furgonetas porque le habían dicho que querían hacer una mudanza. Iazza ha declarado que solo conocía a los miembros del grupo terrorista "como clientes" y que le manifestaron que necesitaban su furgoneta para comprar "productos de limpieza".

En esta primera sesión también se prevé que declaren algunos Mossos d'Esquadra.