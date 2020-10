La justicia anula el confinamiento del Estado en Madrid

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado este jueves la ratificación de las medidas de confinamiento del ministerio de Sanidad aplicadas a la Comunidad de Madrid. Según el TSJM, con la orden del gobierno español a través de la cual se aprueban acciones coordinadas en todo el territorio se verían "afectados los derechos y las libertades fundamentales".

El TSJM asegura que esta limitación de derechos fundamentales no se puede hacer mediante una orden ministerial y es necesario que el Congreso ratifique previamente las medidas. "Los derechos fundamentales que la Constitución atribuye a los ciudadanos no pueden verse afectados por ninguna injerencia estatal no autorizada por sus representantes mediante una disposición con rango de ley", apunta la resolución.

Los magistrados precisan en el auto que "nos encontramos ante un marco legal que difiere sustancialmente del que fue objeto de análisis" en relación con las medidas aprobadas por la Comunidad de Madrid, ya que según los letrados "lo que se pide en esta ocasión es la ratificación del mandato obligado del ministerio de Sanidad a través del cual se aprueba la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública para responder ante situaciones de especial riesgo de transmisión" y estas deben tener el consenso del Consejo Interterritorial de Salud, algo que el tribunal considera que ahora no es así.