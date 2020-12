La lotera que "se inventa" el número de la suerte

Casi no se lo cree pero Maria Àngels Morata ha traído la suerte desde el estanco del barrio barcelonés de Gràcia. "Me los he inventado yo, los números", explica con un tono alegre, que muestra la satisfacción de haber repartido el primer premio de la Grossa de Cap d'Any de este 2020 pandémico y extraño. El 35.208 también se ha repartido desde una gasolinera de la autovía de Mataró, en la Roca del Vallè s.

Faltaban pocos minutos para las dos y media del mediodía cuando una exultante Maria Àngels Morata salía acompañada del capgròs de la Grossa de Cap d'Any y un cartel con el número ganador y que la acredita como vendedora del primer premio. Ella no se había quedado ninguno, pero celebraba el éxito de su nueva aventura profesional.

Morata, que abrió el negocio en septiembre de 2019, relata que ha dado la suerte y los 200.000 euros por billete afortunado, "aleatoriamente" a través de internet, eligiendo las decenas, las centésimas a partir de la terminación en ocho que le apuntaba el indeciso comprador que buscaba "un número bonito". Cree que los cinco billetes del número ganador se los llevó una única persona pero es incapaz de recordar cómo era hoy que todo el mundo busca el hombre o la mujer más ricos. "Que bien que haya tocado aquí", celebraba una clienta que visitaba el estanco para comprar tabaco y que admitía que hasta ahora esto de la Grossa no la convencía. Maria Àngels se disculpa un momento, quiere dar la noticia a su madre: "Pon TV3, estoy saliendo en la tele, he vendido el primer premio de la Grossa de Cap d'Any". Le admite, sin embargo, que ella no había cogido ningún billete ganador como ya le ha recriminado su hija. "Estoy supercontenta", resume.

Hace solo 15 meses que regenta su propio estanco en el barrio de Gràcia de Barcelona, en la calle Terol, después de veinte años trabajando en un estanco de la Rambla. A falta de premiados sacudiendo botellas de cava o enseñando orgullosos su billete ganador, hoy la alegría era para ella. "A vuestra salud", celebraba ante los periodistas. "No me lo puedo creer, estoy sola despachando y cuando mi representante de lotería me lo ha comunicado no me lo podía creer", afirma. Y cuando le ha confirmado que sí, que había dado parte de la Grossa, se ha puesto "nerviosa". Y eso que hace unos años cuando trabajaba de dependienta en otro estanco recuerda que dio un premio gordo de la Bonoloto, del cual no recuerda el importe. "Me hicieron la fotografía con el típico marco de premio y todo", rememora, pero nada comparable con la alegría de ahora. "Esta vez el premio lo he dado yo", subraya mientras despide a un comprador.

El premio también se ha repartido en una gasolinera de la Roca, el dependiente de la cual se disculpa cuando atiende el teléfono del ARA porque, asegura, "no está autorizado". La situación a pie de una vía rápida hace sospechar que la suerte ha podido caer en los conductores del eje Vallès-Maresme que se han parado para repostar y, sin saberlo, han elegido el número de este año.