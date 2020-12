"Me han dicho que tengo unas cuantas cenas y hoteles pagados", dice entre risas Marc Rosa, el hijo de la propietaria de la administración El Trébol de Ripoll, que, por quinta vez en más de 40 años de historia, ha repartido un premio de la Lotería de Navidad. Este año ha sido el tercer premio y gracias al número 52.472 que ha vendido por ventanilla. "A mitad de los premiados los conozco, son clientes que siempre compran los décimos de fuera y la mayoría son de Ripoll y Andorra", explica Rosa, que reconoce que algunos de los premiados le han escrito y le han prometido invitarlo a una buena comida como agradecimiento.

El propietario de la administración adquirió los décimos premiados gracias a un intercambio que hace con una administración de Cuenca y ha repartido 7,5 millones en total. Pero lo que no sabe todavía es si él ha ganado los 50.000 euros que tocan con cada número. "Con un amigo compramos lotería que me viene de fuera a medias y todavía no sé si este lo compramos, espero que sí", dice cruzando los dedos.

Ahora bien, sea como sea, seguro que en su casa hoy lo celebrarán con fiesta gorda. Además de los décimos que han vendido desde Ripoll, también han repartido una serie del tercer premio en Anglès. Ahora hace un mes la mujer de Marc Rosa, María José Cousorey, cogió las riendas de la administración de lotería situada en la calle Indústria y se ha estrenado este año regalando un gran pellizco de miles de euros.

Solo el tiempo dirá si desde Anglès igualarán los registros de Ripoll. Es la quinta vez que El Trébol reparte un premio del Gordo de Navidad: en 2001 fue el tercer premio, en 2011 un quinto, en 2012 un cuarto premio entero y el año pasado, en 2019, también el tercer premio.