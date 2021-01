Los mayores de 70 años son el 10% de los contagios pero el 87% de las muertes

"La rueda está en marcha y está descontrolada: con el aumento de los contagios, crecen las hospitalizaciones, crece la ocupación de las UCIs y aumenta también la mortalidad". El resumen de la situación lo hace el jefe de la UCI del Hospital Josep Trueta de Girona, Josep Maria Sirvent, y los números le avalan. A consecuencia del incremento de positivos, en tres semanas se han disparado un 70% el número de personas muertas: de 278 semanales a 470, si se comparan los períodos que recoge el portal de datos del departamento de Salut. Por edades, siguen concentrando la mayoría de defunciones los mayores. El 87% de las 1.767 personas que murieron entre el 18 de diciembre y el 18 de enero tenían más de 70 años (esto significa 1.550 muertos comprendidos en esta franja). En cambio, si se analiza el número de positivos, los mayores de 70 representan solo un 10% de todos los que se contagian, el 49% se da en personas de entre 30 y 60 años, según los datos del mismo periodo.

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, esta semana se ha registrado una pequeña mejora, aunque las cifras siguen disparadas. El número de casos semanales se ha reducido (de 25.368 a 25.075, comparando la semana del 5 al 11 de enero con la del 12 al 18), la Rt también ha bajado (de 1'38 a 1'02), así como el número de pruebas que salen positivas: del 11 al 8%. Sin embargo, se ha incrementado la incidencia acumulada de 590 a 652 casos por cada 100.000 habitantes.

UCIs desbordadas

Ahora bien, a pesar del ligero descenso de algunas cifras, continúan incrementando los ingresos y la ocupación de las UCIs. A fecha de 21 de enero, hay 2.913 personas hospitalizadas por covid que, sumadas a las 8.237 de otras patologías, superan las 10.000 camas ocupadas, de las 15.000 que dispone el sistema sanitario catalán. Y, en las unidades de críticos los pacientes covid (631) superan a los que están por otras causas (409), superando el millar de camas ocupadas en total.

Antes de la pandemia en Catalunya había 600 camas de UCI que, durante la primera ola, se ampliaron a 1.500, eso sí, convirtiendo todos los hospitales en centros dedicados solo al coronavirus y a las urgencias. Para asegurarse de no quedarse sin espacio, la mayoría de hospitales catalanes han empezado a desprogramar cirugías no urgentes y están aplicando los planes de contingencia para ampliar la capacidad de atender a críticos, abriendo nuevas UCI y reconvirtiendo espacios.

"Se diagnostican entre 4.000 y 5.000 casos diarios, ni que se complique solo el 1% de los casos, estamos hablando de 450 ingresos diarios, es una cifra inasumible", alerta el médico intensivista del Hospital de Sant Pau y Santa Tecla de Tarragona, David Castanyer, que reconoce que tiene "una sensación de colapso inminente". "No sé donde pondremos a los pacientes la primera semana de febrero si se cumplen los modelos predictivos", admite. En este sentido, el jefe del servicio de Medicina Intensiva de la Fundación Althaia de Manresa, Rafael Fernández, utiliza una metáfora para explicar en qué estado se encuentran las UCI del país: "Es como si estuviéramos en una patera con 80 personas dentro y 12 más colgadas de los laterales por las manos. No vamos bien, pero nadie se muere por falta de atención". Además, a diferencia de octubre, esta vez el crecimiento está siendo "exponencial", según Sirvent, que añade: “en la segunda ola teníamos 1 o 2 ingresos al día, lo controlamos muy bien. Pero durante esta tercera ola se han llenado las UCIs muy rápidamente".

“Se llega tarde”

Ante estas cifras, ayer surgieron varias voces -como la presidente del colegio de médicos de Barcelona, Jaume Padrós, y la del ex presidente de la Generalitat, Quim Torra- que pidieron un confinamiento domiciliario "corto e intenso". Pero tanto Fernández, como Castanyer y Sirvent coinciden en afirmar que, aunque se aplicara esta misma semana, "llegaría tarde". "La rueda comenzó por las fiestas navideñas, fue un error magistral abrirlo todo. Porque no has salvado la economía y has provocado el desbordamiento que tenemos ahora. Aunque hiciéramos un confinamiento, tardaríamos al menos dos semanas en notarlo en los hospitales", recalca el jefe de la UCI del Trueta. Y, desde Tarragona, el médico intensivista reconoce: "Lo que más me asusta y me inquieta es que se pueda llegar al punto que tendremos que tomar decisiones difíciles porque tendremos cinco pacientes que necesitan ventilación, pero solo tendremos un respirador", advierte.

Madrid dice que un 9% de los contagios son de la cepa británica

Madrid ha decidido endurecer las medidas a raíz del incremento de los contagios por coronavirus de la última semana. El gobierno madrileño vincula el aumento en la variante británica, que ya significa un 9% de los contagios totales. "La presencia se ha duplicado cada semana. Tienen que cambiar las reglas del juego", alertó el gobierno ayer.

Ante este escenario, ha decidido ampliar el toque de queda de las 22h. hasta las 6 de la mañana y los bares y comercios tendrán que cerrar a las 21h. También se han limitado las reuniones en las casas, solo con convivientes, y fuera de los hogares, tanto en espacios públicos como privados, el límite de los encuentros es con 4 personas.