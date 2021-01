¿Las medidas actuales contra el covid son suficientes o hay que dar un paso más?

¿Avanzar el toque de queda a las 20 horas sería útil?

López Codina: Cualquier medida para minimizar los contactos sociales es útil para bajar la curva. En Extremadura, por ejemplo, se tendría que decretar ya un confinamiento nocturno estricto, pero todo el Estado tiene una incidencia muy alta. También en Catalunya la previsión de mejora es muy lenta. Las medidas se tienen que mantener más tiempo e incrementarlas.

Carme Borrell: Todas las medidas que buscan reducir los contactos sociales pueden ayudar a controlar esta epidemia, pero la necesidad de desplegarla depende mucho del punto exacto en el que nos encontramos epidemiológicamente. Ahora mismo los indicadores nos dicen que la curva está frenando y que, por lo tanto, se está llegando al pico de la tercera oleada. Siempre está bien tener las herramientas, pero antes de ponerlas en marcha hay que confirmar si con lo que ya está vigente la curva se contiene.

¿Hay que decretar el confinamiento total?

López Codina: Nos convendría para doblar la curva. En 15 días se bajaría la incidencia mucho más rápido. Pero en la balanza se tienen que poner todas las perspectivas económicas y sociales y sabemos que las administraciones no lo decretarán hasta que el panorama sea muy duro. Hay poco margen de actuación. ¿Podemos hacer un confinamiento por barrios como hace Madrid? Unas medidas tan quirúrgicas son complejas, pero también es cierto que el confinamiento municipal en las zonas más pobladas como las áreas metropolitanas, con un millón de habitantes moviéndose, no son efectivas. Creo que ya no quedan medidas más duras por tomar que no sea decretar el confinamiento total.

Carme Borrell: No creo que haga falta ahora mismo, pero esto no significa que no lleguemos a hacerlo en un momento dado. Pienso que hay comunidades autónomas que todavía tienen margen para endurecer sus restricciones, y en Catalunya tenemos todavía la opción de cerrar la restauración o el consumo en los bares y restaurantes antes de hacer un nuevo confinamiento total. Antes de decidir nada habrá que valorar si lo que estamos haciendo ya nos funciona. En Catalunya vale la pena seguir con las medidas actuales unos días más, una semana como mínimo, si vemos que la curva realmente se frena en los próximos días. Tenemos que encontrar el equilibrio entre controlar el virus y evitar más repercusiones económicas y en la salud de la gente: no se puede cerrar todo.

España es uno de los países europeos con las medidas más laxas. ¿Qué significa esto para la gestión epidemiológica?

López Codina: Que vamos tarde. Cuanto más duras sean las medidas, mejores resultados se obtienen en menor tiempo. En Francia tienen un mejor control epidemiológico porque sus medidas son más estrictas. Aquí se está dudando demasiado. Yo estoy convencido de que hace falta un confinamiento total, quizás no homogéneo pero sí contundente en las zonas más afectadas. Es cuestión de semanas que la variante británica sea predominante y hay que reducir los contagios antes de que se haga fuerte.



Carme Borrell: En el Estado no todas las comunidades autónomas hacen lo mismo y esto se reproduce también en Europa. La epidemia fluctúa mucho pero también hay muchas desigualdades territoriales. No hay respuestas unívocas. En Catalunya tenemos medidas muy restrictivas que van bien sin replicar las más duras de otros países.