2,5 millones de euros con un regusto amargo

Tener mala suerte el mismo día que te toca la lotería es posible. Los hermanos Ruiz, Miguel y Ana, han repartido esta mañana 2,5 millones de euros en la administración Sol i Lluna del centro comercial Màgic de Badalona. La regentan desde hace ocho años y ha sido de los pocos lugares de España que tenían el segundo premio del Gordo de Navidad, el 6.095, recompensado con 125.000 euros por décimo. Si hubieran vendido las 15 series (150 décimos) que tenían habrían repartido muchas más alegrías: un total de 18,7 millones, pero la cifra ha sido muy inferior.

La realidad es que solo han vendido 2 series, es decir, 20 décimos, y todos los billetes restantes han vuelto a la administración. Un total de 16,5 millones de euros no han tenido agraciado. "No solo no hemos vendido esta serie, sino que en total hemos tenido unas pérdidas del 70%", explica Ana, que, a pesar de la mala suerte, no se puede borrar la sonrisa de la cara. "Hemos devuelto muchos, pero vaya, ¡que nos ha tocado el segundo premio!", exclama.

La administración de los hermanos Ruiz ha tenido una grave bajada de ventas porque hace poco que han vuelto a abrir después de las restricciones. "Hasta hace dos semanas los centros comerciales estaban cerrados para frenar el coronavirus y nosotros, al estar dentro del recinto, también bajamos las persianas", dice Miguel. Al volver a abrir no pudieron recuperar toda la clientela que habían perdido durante semanas: "El 14 de diciembre mucha gente ya tiene los décimos comprados. Solo hemos enganchado a las personas que iban a última hora. De hecho, ayer fue el día más fuerte", explica Ana.

Añade que la mayoría de clientes que tienen son "gente de paso", e incluso algún extranjero. "Todavía no deben de saber ni que les ha tocado", comenta. Los pocos afortunados que han comprado el número 6.095 en la administración Sol i Lluna esta mañana no se han acercado al local de los hermanos Ruiz. "No ha venido nadie, espero que por la tarde lo podamos celebrar con algún cliente que venga", explican. Los hermanos, sin embargo, están muy contentos, puesto que con este segundo premio ponen punto final a un año "muy complicado". "No hemos podido ni celebrarlo con cava, puesto que todos los bares del centro comercial están cerrados", dice Ana.