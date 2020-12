El ministerio de Sanidad fichará a las personas que rechacen vacunarse contra el covid-19

La vacuna contra el coronavirus será voluntaria, pero el gobierno español igualmente elaborará un registro con las personas que rechacen ponérsela con el objetivo de saber las posibles razones de reticencia de algunos sectores de la población. Así se establece en una actualización de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19, que ha publicado este lunes el ministerio de Sanidad, solo seis días antes del inicio de la campaña de vacunación en España con la llegada de las dosis de Pfizer.

Además, el documento estipula que los trabajadores de las residencias de gente mayor también serán prioritarios para recibir las primeras dosis. Unos 2,5 millones de personas serán vacunadas durante la primera etapa de la campaña. Los primeros que la recibirán serán los residentes y también el personal sanitario y sociosanitario de las residencias, así como los mayores dependientes "más vulnerables" y quienes trabajen con ellos.

Una vez se termine de vacunar a estos grupos, se continuará con el resto de personal sanitario y sociosanitario que no esté tan en primera línea, así como con las personas consideradas mayores dependientes pero que no están a cargo de una institución.

La vacuna, también para quien haya pasado el covid

La estrategia indica que las personas que ya hayan pasado el coronavirus también serán vacunadas, así como los que hayan superado hace poco la enfermedad o estén en aislamiento preventivo, a los cuales se les administrará una vez tengan el alta epidemiológica. El ministerio de Sanidad considera que todavía se tiene "poca información" sobre posibles reinfecciones y que es mejor curarse en salud.

En cuanto al personal sanitario en primera línea y personal sociosanitario que haya sido contagiado, podrá aplazar la vacunación hasta que pasen 90 días desde la fecha de diagnóstico. "De este modo se podrá priorizar la vacunación del personal que no haya tenido la enfermedad recientemente", señala el documento. Finalmente, no se recomienda hacer pruebas de laboratorio para detectar anticuerpos o infección por covid justo antes de la vacunación.

Reticencias de la población

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) muestra un cierto cambio de tendencia en cuanto a la confianza de los españoles a recibir ya la vacuna contra la pandemia. Si hace solo tres semanas otro barómetro del mismo ente demoscópico señalaba que solo un 32,5% de los encuestados estaban dispuestos a vacunarse inmediatamente, ahora el porcentaje aumenta hasta un 40,5%. Hay que tener en cuenta, con todo, que el CIS ha eliminado una pregunta en la que el 55,2% de los encuestados decían que primero preferían ver los efectos sobre la población de la vacuna administrada. Ahora, cuando se les pregunta sobre las variables del sí inmediato a la vacuna, un 16,2% apuntan que solo se la querrán poner si es fiable y tiene garantías cuando se pruebe.

En cuanto a los contrarios a la vacuna, un 28% aseguran que no están dispuestos a vacunarse inmediatamente, mientras que a finales de noviembre el porcentaje era de solo un 8,4%. Es en este punto cuando se ve la alteración en las respuestas fruto del cambio de preguntas, cosa que produce que la encuesta no sea plenamente comparable. Un 3,6% apuntan que solo se vacunarán inmediatamente si reciben el consejo de las autoridades, los científicos y los sanitarios, un 3,2% si hay suficiente información y un 0,6% dependiendo del origen de la vacuna. Si se suman todas estas variables al no sale un 47,8%, un porcentaje próximo al 55,2% de la anterior encuesta.

El último barómetro se hizo entre el 1 y el 9 de diciembre, cuando la vacuna ya se veía en la punta de los dedos después de las vacaciones de Navidad. De hecho, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, pronosticó entonces que en menos de un mes España ya estaría vacunando. El barómetro anterior, en cambio, se había elaborado entre el 23 y el 26 de noviembre. Hay que tener en cuenta que las muestras eran diferentes: la primera, con poco más de 2.100 encuestas, y la segunda con más de 3.800.

Dos de cada tres encuestados piden medidas más exigentes

En el sondeo, dos de cada tres españoles piden medidas más exigentes para frenar la pandemia. En concreto, un 67,2% consideran que harían falta medidas más severas –la encuesta se hizo cuando se anunció un plan de Navidad que ahora las comunidades han endurecido–, a pesar de que un 11,1% pensaban que podíamos continuar igual. En cuanto a la respuesta de la ciudadanía, la mitad de los encuestados consideran que los ciudadanos están reaccionando con civismo y solidaridad, pero un 37,3% creen que la mayoría está siendo poco cívica e indisciplinada.

En cuanto a la toma de decisiones sobre las restricciones, un 70,3% creen que tienen que ser el gobierno español y las comunidades quienes las decidan en el marco del que la Moncloa ha bautizado como la "cogobernanza", mientras que un 16,7% defienden que el ejecutivo de Pedro Sánchez vuelva a centralizar la toma de decisiones y un 6,3% que tengan plenos poderes las autonomías.