Mitjà acusa a Simón de no tener "el currículum y la talla" para liderar la pandemia

El especialista en enfermedades infecciosas Oriol Mitjà ha cargado con dureza contra la gestión de la pandemia d el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, a quien ha acusado de no tener "el currículum y la talla" para realizar esta tarea. En una entrevista a RAC1, Mitjà ha asegurado que Simón "ha errado y no lo ha hecho todo lo bien que debería hacerlo". Lo ha elogiado diciendo que es un buen orador y que dedica muchas horas a la pandemia, pero le ha cuestionado que tenga las habilidades para gestionarla. Mitjà, de hecho, ya había pedido la dimisión de Simón al inicio de la crisis. Defiende que no tiene especialidad MIR y no se ha dedicado al campo de la epidemiología, sino que es muy bueno en los trabajos de campo, la logística y el análisis de datos descriptivos.

El infectólogo ha asegurado que, en estos momentos, los resultados de España son peores que los de cualquier país de Europa. "En el pico de la pandemia teníamos 700 o 800 muertes diarias y ahora estamos en puntas de 200, la gestión de la pandemia continúa siendo pobre", ha apuntado. El médico ha considerado, eso sí, que en Cataluña las cosas se están haciendo mejor que en marzo con medidas restrictivas de microconfinamientos y que con la entrada del doctor Argimon se han hecho cribajes masivos que han contribuido a mejorar el control. Y ha señalado que la situación en la capital española está mucho más descontrolada: "Madrid está fatal". Sobre todo, ha dicho, por la tasa de positividad próxima al 20%. "Están haciendo poquísimos tests", ha considerado: "No llegarán a ninguna parte".

Vista la situación, ha considerado que ya tendrían que estar a punto de tomar una decisión como testar a toda la población o pedir que los ciudadanos se confinen en casa. Mitjà ha avisado de que con la llegada del frío la situación empeorará porque el virus sobrevive mejor y hay más encuentros en espacios interiores. "Cómo estaremos dependerá de las medidas que hayamos tomado", ha considerado.

Tests en conciertos y residencias

También se ha referido a la prueba piloto que se hará a finales de mes en la Sala Apolo para ver la eficacia de los tests de detección de covid. Ha apuntado que ya hay muchos candidatos para sumarse a la prueba y ha considerado que esta tiene que ser la herramienta para utilizar antes de entrar a conciertos o actos deportivos a la vez que ha añadido que también será útil para las personas que quieran entrar de visita a las residencias de gente mayor: "Son pruebas muy fiables, solo se escaparía un 2% de personas, que no serían contagiosas porque tienen poco virus". En cualquier caso, ha considerado que es demasiado pronto para empezar a hacer partidos de fútbol con público y que hay ámbitos, como las escuelas o las propias residencias, que tendrían que ir antes cuando haya tests antígenos.

Mitjà ha e xplicado que desde el Hospital Germans Trias i Pujol y en colaboración con el Institut Català de la Salut (ICS) se hará una prueba con 15.000 tests de covid entre participantes de deportes federados juveniles, corales y familiares que visitan a residentes.

Trump recibe "las mejores medicinas"

Mitjà también ha hablado del estado de salud del presidente norteamericano, Donald Trump, y ha apuntado que ha recibido un tratamiento "muy único" con las "mejores medicinas" que existen en el mercado. Ha dicho que le detectaron el virus en fase precoz y que le administraron remdesivir y Regeneron Cov2, y que este último son anticuerpos, una línea que ha dicho que también se estudia en Cataluña de la mano de Grifols. Ha dicho que en principio tiene pocos efectos secundarios. "Si yo tuviera que tratar a mi madre, me gustaría ponerle estas medicinas", ha asegurado.