Una mujer holandesa de 89 años con cáncer, la primera muerte por reinfección de covid-19 que se conoce

Una mujer de 89 años de los Países Bajos ha muerto por los efectos del covid-19 en la segunda infección que sufría por este virus, después de haber superado la enfermedad una vez. Era uno de los 25 únicos casos que se conocen en el mundo de gente que ha sido contagiada dos veces, de forma que sería la primera muerte por reinfección de coronavirus que se conoce, según Efe.

La mujer sufría un tipo raro de cáncer de médula ósea, llamado macroglobulinemia de Waldenström, de forma que su sistema inmunitario estaba ya muy afectado. Después de haber superado el covid-19 por primera vez, la mujer había vuelto a la quimioterapia cuando, de repente, dos días después, volvió a desarrollar tos, fiebre alta y falta de respiración, por lo que tuvo que ser ingresada de nuevo. Se le hizo una PCR que dio positivo, pero las dos pruebas serológicas que se le hicieron para detectar si todavía tenía anticuerpos en la sangre dieron negativo.

Ocho días después de su ingreso en el hospital, su salud se deterioró drásticamente y la mujer murió dos semanas después. Durante su primera infección, había desarrollado también fiebre alta y tos pero había sido dada de alta después de pasar cinco días en el hospital y las dos PCR posteriores que le hicieron habían dado negativo.

"Seguramente debe de haber muerto al final debido al coronavirus, pero también estaba muy enferma", ha explicado la viróloga Marion Koopmans, que participa en un seguimiento de las reinfecciones para la Universidad de Oxford. También ha aclarado que la mayoría de los 25 casos que se conocen de personas que hayan sido contagiadas dos veces por el covid-19 la segunda vez desarrollan la enfermedad con síntomas más leves que la primera.

La mayoría lo tiene más leve la segunda vez

La experta considera que las reinfecciones son "excepciones", pero señala que todavía es temprano para poder saber si este comportamiento del virus es típico o no del covid-19 porque la mayoría de segundas infecciones han aparecido justo unos dos meses después de la primera infección. Con todo, los expertos creen que los anticuerpos que desarrollan los pacientes de covid-19 normalmente los inmunizan durante un tiempo, a pesar de que queda claro, según Koopmans, que no sirven para estar inmunizado de por vida "porque no se ha visto nunca esto en ningún virus respiratorio".