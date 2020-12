El 35.208 es el número premiado con la Grossa de Cap d'Any de este 2020. El sorteo, que ha llegado a su octava edición, reparte 200.000 euros por billete jugado en el primer premio, que se ha vendido en el barrio de Gràcia de Barcelona, en un establecimiento situado en la calle Terol. El sorteo, sin público debido al covid, lo han presentado Laia Ferrer y Marc Giró.

El segundo premio, que reparte 65.000 euros por billete jugado, ha caído en el 52.688 y se ha vendido en Tàrrega y en Parets del Vallès.

El tercer premio, que reparte 30.000 euros por billete, es para el 47.281. Este número se ha vendido en supermercados Esclat de Figueres y Tortosa y en un establecimiento de Reus.

Los dos cuartos premios, que reparte 10.000 euros por billete, han caído en el número 20.864, que se ha vendido en la ciudad de Barcelona y, también, a través de internet; y el otro en el 20.805, que se ha vendido en el bar restaurante El Castell de Solsona.

El primero quinto premio, dotado con 5.000 euros por billete jugado, ha recaído en el 56.263. El número se ha vendido en un supermercado Condis Mollerussa y a través de internet. El 81.267 ha recibido el segundo quinto premio del sorteo. En este caso, todos los billetes se han vendido en Lleida. El tercer quinto premio ha recaído en el número 1.733 y se ha vendido por internet y en Sant Vicenç de Montalt.

Los premios

La Grossa de este año mantiene la emisión de hasta los 100.000 números, con un precio de 10 euros. Hay ocho grandes premios. El primer premio son 200.000 euros por cada billete de 10 euros. El segundo premio otorga 65.000 euros por billete; el tercero, 30.000 euros; los dos cuartos, 10.000 euros cada uno y, los tres quintos, 5.000 euros por billete.

Premios a las terminaciones de los ocho números ganadores (las cuatro, tres y dos últimas cifras coincidentes con todos los números premiados; además, en caso del primer premio, también se recibe un importe por la coincidencia con la última cifra).

Premios a los números anterior y posterior de cada uno de los ocho números ganadores.

Los premios del mismo número ganador no se pueden acumular, es decir, un billete, las últimas cuatro cifras del cual se correspondan con el número premiado, gana el premio correspondiente al acierto de las cuatro cifras, pero no el premio correspondiente a las tres, dos o última cifra. Ahora bien, si un número resulta ganador de más de una categoría de premios, porque las cifras coinciden en más de uno de los números ganadores, los premios sí se acumulan, con la excepción de los aciertos de las cinco cifras, que no se acumulan nunca.

¿Dónde se pagan los premios?

Los premios se podrán cobrar hasta el 30 de marzo de 2020 en la sede de Loteries de Catalunya, en la Gran Via 639 de Barcelona. Para cobrar los premios se tendrá que presentar el billete original de la Grossa de Cap d'Any.

Los números que se hayan adquirido por internet se cobrarán directamente en el monedero de la cuenta del jugador en la web de Loteries de Catalunya. En caso de que el importe del premio sea superior a los 600 euros, se cobrarán directamente en la cuenta bancaria que se facilitó en el momento del registro en la web.

Los premios de hasta 1.000 euros se podrán cobrar pidiendo, en cualquier punto de venta autorizado, una transferencia directa a la cuenta bancaria, que se hará efectiva en un plazo aproximado de 48 horas.

Los premios de hasta 120 euros se podrán cobrar en metálico en los establecimientos de la red comercial de Loteries de Catalunya y en cualquier oficina de CaixaBank.