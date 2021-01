La presión hospitalaria por covid-19 sigue creciendo y el riesgo de rebrote sube por encima de 600

Sigue subiendo la presión hospitalaria en las plantas catalanas. Este viernes hay 49 personas más hospitalizadas por covid-19 y 12 más en las UCI. Es lo que más preocupa a los expertos, según el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, que afirma que los ingresos no han parado de subir de manera constante desde el puente de la Purísima y que se prevé una situación complicada en las próximas semanas. "También Madrid podría empezar a dispararse, como ya pasa en otros países de Europa", ha añadido este viernes en una entrevista a la SER Catalunya.

Vergés confirma un caso de la variante británica de covid-19 en Catalunya

Además, el riesgo de rebrote ha subido 29 puntos hasta los 615, una cifra que no se alcanzaba desde el 11 de noviembre, durante el pico de la segunda oleada, a pesar de que la velocidad de contagio (Rt) ha bajado una centésima hasta el 1,46. Las muertes y los casos diarios confirmados con PCR o test de antígenos siguen disparados: Salud ha registrado 3.950 contagios nuevos, 1.642 más que ayer, y 42 muertos más (-6). A pesar de las cifras epidemiológicas negativas, se han vacunado 13.000 personas en las últimas horas y ya suman un total de 37.114.

Argimon no se ha posicionado sobre si se alargarán las medidas actuales más de diez días y se mantiene a la expectativa. "Lo único que quiero ver es si conseguimos frenar la curva, no doblarla", ha dicho con preocupación, y ha admitido que el Govern tendría que explicar la normativa de una manera más “reglada”, separando la comunicación política de la técnica. El secretario de Salud Pública ha insistido: "Si nos encerramos no nos contagiaremos, pero para hacer esto necesitamos ayudas efectivas”.