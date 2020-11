Cena de 6 personas como máximo y toque de queda a partir de la una: la propuesta de Sánchez para Nochebuena y Nochevieja

A un mes de la Nochebuena, el gobierno español ha filtrado la propuesta de restricciones de cara a la celebración de unas fiestas marcadas por el coronavirus. Según un borrador avanzado por El Mundo y al cual ha tenido acceso el ARA, el ministerio de Sanidad propone limitar a seis personas las reuniones familiares y sociales durante la Navidad. Además, plantea hacer dos excepciones al toque de queda: que tanto en Nochebuena como en Nochevieja no empiece hasta la una de la madrugada y dure hasta las seis de la mañana.

La propuesta se está estudiando en una comisión específica y tendría que tener el visto bueno de la mayoría de comunidades autónomas en el marco del consejo interterritorial de salud. Se trata de una propuesta diferente de la catalana, ya que la Generalitat planteó la semana pasada que las reuniones se pudieran ampliar a diez personas durante las fiestas de Navidad si los datos eran favorables.

El borrador del ministerio de Sanidad recomienda que las comidas de Navidad se limiten al grupo de convivencia habitual. Ahora bien, en el supuesto de que haya un miembro externo, fija que las reuniones privadas sean de seis personas como máximo, independientemente de si son familiares o no. Es decir, una familia numerosa de cinco personas podría invitar a una sola persona. En este contexto, se pide mantener al máximo las medidas de precaución: mascarilla, higiene de manos, distancia de seguridad y, sobre todo, ventilación de los espacios. Ahora bien, recomienda sobre todo que las personas con síntomas, las que esperen resultados de la prueba del coronavirus, las que hayan sido en contacto con un positivo los últimos 14 días y las que estén diagnosticadas se mantengan aisladas.

Sin restricciones a la movilidad por el Estado

En cuanto a la movilidad a nivel del Estado, el ministerio de Sanidad no hace ninguna recomendación específica más allá de recomendar, como norma general, "evitar los viajes que no sean estrictamente necesarios". Es decir, no propone mantener los confinamientos perimetrales entre comunidades, cosa que permitiría reunir a familias repartidas por diferentes territorios del Estado. Ahora bien, tilda de "excepcionales" los movimientos y recuerda que hay que hacerse una PCR para volver en España si se va al extranjero en avión o barco, puesto que desde el lunes ha entrado en vigor el nuevo protocolo de entradas al Estado.

En el caso de los estudiantes universitarios que vuelvan a casa, se les recomienda que "limiten las interacciones sociales" los días anteriores a la reunión familiar y que extremen las medidas de protección. Una vez en casa, que limiten contactos y que intenten interactuar sobre todo al aire libre y con mascarillas.

No a las Cabalgatas de Reyes

El ministerio de Sanidad recomienda evitar actos con grandes aglomeraciones y por eso propone no celebrar Cabalgatas de Reyes ni acontecimientos similares. Si se hicieran, propone plantear alternativas que garanticen el cumplimiento de las normas de higiene y prevención, como las "Cabalgatas estáticas" en lugares donde se pueda controlar el acceso, como la que prepara Barcelona en el espacio del Fòrum.

Sí a la Sant Silvestre

Las carreras típicas de Navidad, como la Sant Silvestre, sí se podrán celebrar sin problemas siempre que no coincidan con el toque de queda y se monte un protocolo para disminuir el contacto entre corredores. Ahora bien, se recomienda que no tengan público.

Acontecimientos culturales

Sí a la cultura estas fiestas mientras se mantenga la limitación de aforo vigente en cada comunidad autónoma. En cuanto a las exposiciones típicas de Navidad, se pide que sean sobre todo al aire libre.

No cantar en la misa de Navidad

Las misas se podrán celebrar siempre que se mantenga el aforo establecido por cada comunidad. Ahora bien, se pide sobre todo que no se cante para evitar la propagación del virus y que se utilicen villancicos grabados.

Promover el comercio de proximidad

En cuanto a las compras navideñas, se pide a los ayuntamientos que hagan campañas de promoción del comercio de proximidad para evitar aglomeraciones en centros comerciales y minimizar la movilidad. Se pide a la población que organice las compras con antelación. Se podrán organizar mercados de Navidad con restricciones de aforo.

La gente mayor podrá salir de las residencias

Se permite la ampliación de las vistas con motivo de las fiestas siempre que se mantengan las medidas de higiene y prevención. Si una persona sale para reunirse con la familia, se le tendrá que hacer una prueba de diagnóstico al volver para evitar contagios.

Aumento del transporte público

Se pide a las administraciones que aumenten la frecuencia de transporte público y a la población que ande o vaya en bicicleta para intentar que la gente se concentre cerca de su domicilio y no en los centros neurálgicos de las ciudades.