El puente de la Purísima altera los indicadores covid y ahora los aumenta

El departamento de Salud ha informado este lunes de 876 contagios nuevos de covid-19 confirmados con una prueba PCR o un test de antígenos (337 menos que ayer), una cifra que eleva a 327.057 las personas que han contraído la enfermedad en Catalunya desde el inicio de la pandemia.

El riesgo de rebrote aumenta hoy 10 puntos respecto a ayer y se sitúa en 181, y la velocidad de contagio vuelve a subir, en este caso, tres centésimas, hasta el 0,94. "Los datos también tienen la influencia del puente", ha dicho Sergio Delgado, subdirector de Protección Civil, en una entrevista a RAC1.

Sube la presión hospitalaria

Además, también empeoran los datos de ingresados en los hospitales, tanto en planta como en la UCI. Suben en 77 las personas hospitalizadas (1.519) y en seis los ingresos en las UCI (344). Salud también suma 19 muertos más al cómputo total, que ya es de 16.393.

"Hay una actividad basal, aquello que continuamos haciendo, y estamos en un techo que no conseguimos bajar", ha añadido el subdirector de Protección Civil. "Tenemos que ser capaces de reaccionar. Como no hay una fórmula mágica, tenemos que conseguir una solución que aporte mejoras", ha añadido. "La realidad es esta y hay diferentes modelos. En Europa hemos aplicado un modelo que en Japón, por ejemplo, no han hecho. Lo que buscamos es intentar buscar bajar esta curva con los elementos que tenemos", ha comentado.