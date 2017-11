Els restauradors de Barcelona forcen la tramitació d'una regulació de terrasses més flexible

"Avui és un gran dia per a la restauració de Barcelona", celebrava avui, a les portes de l'Ajuntament, Pere Chias, president del Gremi de Restauració de la ciutat, mentre un grup d'agremiats mostrava amb orgull unes pancartes amb el número 18.138 escrit. És la xifra total de signatures que han presentat al consistori per poder tramitar la iniciativa ciutadana per modificar la polèmica ordenança de terrasses, que van aprovar, el mandat passat, CiU i PP, que inclou, entre altres punts, un estricte règim de distàncies i que l'equip d'Ada Colau s'havia compromès a modificar. El gremi, però, veient que no s'arribava a un acord per a aquesta modificació va decidir a l'agost tirar pel dret i presentar la seva pròpia ordenança, que comptava amb el suport de 22 dels 41 regidors de l'Ajuntament. S'hi van sumar PDECat, ERC, Cs i PP. I, de fet, el mateix govern municipal, a través del regidor socialista Daniel Mòdol, ha assegurat que donarà suport a la tramitació perquè celebren, diu, que la via per modificar l'ordenança sigui una iniciativa ciutadana.

El gremi ha presentat avui les signatures, després que el govern municipal els informés que sí que considerava que aquest tràmit era necessari encara que la iniciativa la presentessin com a entitat i no ciutadans a títol individual. Aquesta demanda, de fet, també ha indignat els restauradors, que han anunciat que presentaran un recurs contenciós contra l'Ajuntament -serà el quart que el gremi interposa contra el consistori pel conflicte de les terrasses- perquè entén que la Carta Municipal de Barcelona els legitima per presentar la iniciativa sense afegir les firmes. Tot i així, defensen que han reunit més de 4.000 signatures més de les que eren necessàries i que ho han fet en només 49 dies.

Ara el gremi entén que la seva proposta d'ordenança de terrasses pot ser admesa a tràmit a la comissió d'Urbanimse del mes de desembre i que podria estar aprovada de manera definitiva al març o a l'abril amb independència del que vulgui l'equip de govern. Avui, però, tant Chias com el director general del gremi, Roger Pallarols, han insistit que estan disposats a asseure's a negociar la proposta amb l'equip de Colau, però que la decisió s'ha de prendre de manera immediata perquè l'ordenança està sacsejant de manera dràstica el sector. Asseguren que l'ordenança ha comportat la pèrdua de taules i cadires a tres de cada quatre terrasses (10.478 cadires només durant el 2015, segons xifres oficials de l'Ajuntament). El regidor d'Arquitectura, Daniel Mòdol, ha defensat, al seu torn, que aconseguiran " que tots els actors s'asseguin a la taula i que tots grups facin un acte de responsabilitat".

La modificació que han presentat avui al consistori flexibilitza del tot el règim de distàncies que marcava la normativa perquè el gremi entén que ha de ser cada districte el que valori cas per cas quina distància han de mantenir les taules i les cadires amb la resta d'elements. L'ordenança també recull, a proposta d'ERC, que s'eliminin les terrasses desateses -aquelles on és el mateix client el que se serveix- i flexibilitza, especialment, les exigències per a aquells locals considerats històrics que no puguin adequar els seus lavabos al que s'estipula en la regulació (han de disposar de serveis adaptats a persones amb mobilitat reduïda) mentre no facin obres majors a l'interior. No es canvia, en canvi, la limitació horària: les terrasses continuaran tancant, al conjunt de la ciutat, a les dotze de la nit de diumenge a dijous i a la una de la matinada divendres i dissabtes.

El gremi ja ha presentat contenciosos contra l'Ajuntament per denunciar regulacions singulars com la del carrer Blai - en aquest cas, el jutge va anul·lar la reducció horària que promovia l'Ajuntament-, la Sagrada Família o la rambla del Poblenou.