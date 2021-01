Unas restricciones "insuficientes" que podrían abocar a nuevos confinamientos

El confinamiento municipal y las restricciones al comercio, que entrarán en vigor hoy, serán solo las primeras medidas del año. Los expertos consultados por el ARA consideran que son restricciones laxas y que, además, llegan tarde, además de que todavía tiene que llegar lo peor: los ingresos de los contagios que se hayan producido durante las fiestas de Navidad. Les hemos hecho las siguientes preguntas:

¿Las restricciones son suficientes? ¿Acabaremos aplicando un nuevo confinamiento total? ¿Cómo influye el contexto expansivo actual en la campaña de vacunación?

“La vacunación es la única esperanza que tenemos”

Han tomado medidas y esto es lo que cuenta, porque está aumentando mucho la circulación del virus y cualquier restricción de la movilidad es bienvenida. Si son medidas suficientes o no hará falta monitorizarlo con los días.

Dependerá de si somos capaces de frenar la transmisión. El Govern ha sido magnánimo con estas restricciones y es probable que esto lo paguemos caro.

Cuando hay tanta gente infectada, podemos estar vacunando a gente que ya está contagiada o que se contagiará antes de que la vacuna haga efecto, y esto le restará impacto. Ahora bien, esto no quiere decir que el Govern tenga que esperar para vacunar: está bien que la estrategia sea poner el máximo de vacunas, porque es la única esperanza que tenemos. Y si entre la primera y la segunda dosis hay restricciones de movilidad, mejor, porque quizás tendremos un impacto más rápido de la vacunación.

Àlex Arenas, físico e investigador de la URV

“Tendremos que pisar el freno del confinamiento total”

Dada la gravedad de los datos, las medidas son insuficientes y no se entiende que se apliquen a partir de hoy. La situación era crítica y va de horas: los índices están disparados, los contagios aumentan y también crece la positividad, cosa que significa que estamos encontrando pocos casos. Esto nos deja en una situación muy arriesgada porque no partimos de cero, sino que ya venimos de una situación difícil en los hospitales y se podría colapsar el sistema sanitario. Las medidas se han quedado cortas, pero el problema es que ya avisamos de que los cierres no tendrían que ser así, que el puente de diciembre era muy peligroso y lo mismo por Navidad. Arrastramos una mala gestión que nos perjudica muchísimo. Vamos siempre a destiempo.

Vamos tan tarde que tendremos que pisar el freno del confinamiento total. Tenemos muy poco margen en las UCI y el crecimiento de la curva es exagerado. No hemos reducido la socialización por Navidad, y esto nos pasará una factura muy cara.

Influye negativamente: para que una campaña tenga éxito necesita una baja incidencia del virus. La situación actual es la que no se querría nunca en un escenario de vacunación, y por eso es tan urgente que se acelere al máximo, las 24 horas del día, con turnos, abierta a todo el mundo. Cuanto más corramos, antes saldremos adelante, pero no parece que la campaña se haya preparado muy bien.

Daniel López Codina, investigador del grupo de investigación en biología computacional de la UPC

“El confinamiento total no es inmediato pero está la amenaza”

Si nos fijamos solo en la dinámica epidemiológica, claramente son medidas insuficientes. Pero en el otro lado de la balanza están los efectos sociales y económicos, que son muy duros. Encontrar el equilibrio es muy difícil y tenemos que tener respeto por las restricciones, a pesar de que se tendrían que haber aplicado antes. Hemos salvado la economía de Navidad, pero ahora nos saldrá muy caro.

El confinamiento total no es inmediato, pero la amenaza es clara. En los próximos días la situación seguirá empeorando porque veremos los efectos de las fiestas, y cuando pasen 10 o 14 días a partir del día 7 tendremos que ver si hemos frenado la curva. Y si no la frenamos, no quedará ninguna otra opción que lo que han aplicado en Londres, y hacerlo cuanto antes mejor, porque si no nuestro sistema hospitalario no lo podrá soportar.

Tenemos que seguir vacunando de la mejor manera y al ritmo más alto posible. Si esperamos que baje la incidencia del virus no vacunaremos hasta el otoño.