Los terroristas fueron a un casino de Salou antes de los atentados

Poco antes del atentado del 18 de agosto de madrugada en el Passeig Marítim de Cambrils, algunos terroristas fueron al casino Las Vegas de Salou. Lo han explicado dos trabajadores del local que han declarado como testigos en el juicio del 17-A. El primero ha sido un vigilante de seguridad, que ha asegurado que vio a siete miembros del grupo "varias veces" los días anteriores a los ataques terroristas durante la franja por la tarde y noche. "Estaban jugando a la ruleta y crearon bastantes conflictos. Tuve que actuar y les llamé la atención. Discutí con ellos y no me quedó más remedio que echarlos. Uno llevaba un cuchillo en el culo", ha asegurado.

A pesar de que el vigilante no ha sabido concretar al tribunal cuándo se produjo el incidente, en la declaración que hizo a los Mossos –incluida en el sumario de la causa judicial– dijo que había sido el día del atentado en Cambrils. Entonces identificó a Mohamed Hichamy, que lideró el ataque en el Passeig Marítim y fue abatido, como el que llevaba el cuchillo. También identificó a Moussa Oukabir y Saïd Aalla, dos participantes más en el atentado en Cambrils y abatidos por el mismo mosso, entre los asistentes del grupo ese día. El vigilante ha recordado que cuando preguntó a Hichamy qué hacía con el cuchillo, él le respondió: "Aquí no, amigo". Y ha admitido que no se dio cuenta de que pudiera estar vinculado con una acción terrorista.

El testigo ha explicado que no pudo dejar entrar a Oukabir porque era menor de edad, y que le sorprendió que, según la documentación de los chicos, uno de ellos había nacido en Melilla. La otra trabajadora que ha intervenido en el juicio ha asegurado que la última vez que los vio fue el día del ataque en Cambrils, a pesar de que habían ido algunos días anteriormente. "Unas tres o cuatro veces la misma semana. Vi a cuatro y tenían una actitud chulesca", ha dicho. La empleada ha añadido que identificó a los que había reconocido con las fotos que le mostraron los Mossos cuando fueron al casino a recoger las imágenes de las cámaras de videovigilancia.

Documentación en Canovelles

En la novena sesión del juicio en la Audiencia Nacional ha declarado un agente de la Policía Local de Canovelles, en el Vallès Oriental, que en marzo de 2018 alertó a los Mossos de que en el depósito de objetos perdidos de la comisaría había documentación de Aalla. El agente estaba comprobando los objetos y le salió que Aalla tenía un requerimiento. El policía no ha sabido concretar dónde ni cuándo se encontró esta documentación porque fue otro compañero del cuerpo quien la recogió en la calle y entonces pasó a formar parte del inventario de objetos perdidos.