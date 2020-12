La variante británica del covid-19 incrementa el riesgo de la tercera oleada

La información empezó a circular entre miembros de la comunidad científica el 19 de diciembre. Rápidamente, se extendió y llegó a la prensa y a las redes sociales. Recibió el nombre erróneo de cepa británica –en realidad es una variante– y la noticia circuló más deprisa que el virus. ¿Alarmismo o realidad? El estudio que dio la alerta advierte que la nueva variante tiene un índice de transmisibilidad un 56% superior a la prevaleciente hasta ahora. A pesar de que no hay datos que indiquen que la variante sea más grave, sí que los hay que señalan a las poblaciones infantil y adolescente como las que más rápidamente se infectan.

Los autores del estudio –al cual ha tenido acceso el ARA– advierten que las características de la variante británica pueden llevar a un rápido aumento de la incidencia de covid-19 y, como consecuencia, a más hospitalizaciones, ingresos en la UCI y más mortalidad. Avisan igualmente de una pérdida de eficacia de las vacunas al haber más virus en circulación. Solo la rápida adopción de medidas contundentes podría frenar estas predicciones.

El estudio en cuestión denomina a la variante británica VOC 202012/01. Estudios preliminares de secuenciación han detectado hasta 17 mutaciones, 8 de las cuales se localizan en la proteína que da forma a la espícula. Estos cambios son los que harían que el coronavirus se transmita más rápido y aumente su infectividad. No obstante, no se ha observado ninguna variación en los efectos clínicos de la enfermedad. Es decir, no provocaría efectos más graves. Sí que provocaría, en cambio, muchos más casos. Y a más casos, alerta el estudio, más probabilidad de ingreso hospitalario y en la UCI, y también de mortalidad. El otro valor diferencial sería que el incremento de transmisión se observa en población mucho más joven. Concretamente, en edad infantil y adolescente.

El estudio ha sido elaborado por investigadores vinculados al Centro de Modelización Matemática de Enfermedades Infecciosas de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, considerado de referencia internacional. Sus resultados son todavía preliminares y están pendientes de publicación, puesto que todavía no han pasado por los canales formales de resultados científicos. Aun así, la credibilidad del centro así como la de los firmantes del trabajo otorgan al estudio una “altísima relevancia”, considera el físico Àlex Arenas, investigador del ICREA en la Universitat Rovira i Virgili (URV). Arenas ha coincidido con varios autores del estudio en otros trabajos de investigación.

El peligro de la nueva variante muy muy explicado por mi colega @AdamJKucharski. Es más peligroso un incremento de transmisibilidad en un 50%, que no un incremento de mortalidad del 50%. Preparémonos👇 https://t.co/qc6lryijlg — Alex Arenas (@_AlexArenas) December 28, 2020

La alarma entre los científicos saltó, explica el físico de la URV, porque en el mes de noviembre se detectó en el sudeste de Londres un “incremento repentino” de casos en contextos escolares, algo que hasta entonces no se había observado. El análisis genético confirmó que se trataba de una nueva variante que empezaba a extenderse. “La variante parece que encontró un nicho de expansión”, dice. El análisis de los datos de transmisión, por otro lado, “no cuadraba con los modelos preexistentes”, sigue. Dicho de otro modo, los resultados mostraban que “se iba peor” de lo que se había previsto. El planteamiento de varios escenarios de trabajo, basados todos en datos epidemiológicos, muestra “claramente” que el incremento de transmisibilidad de hasta un 56% “es el que más se ajusta” a lo que está pasando en realidad y, por lo tanto, a lo que será esperable en un futuro inmediato.

“La letalidad se mantiene por ahora estable”, señala Xavier Abad, responsable de la unidad de seguridad biológica de la IRTA-CRESA. Esto quiere decir que, en términos relativos, podría ser que su valor no se modifique, pero al haber más casos de personas infectadas, el número absoluto pueda incrementar. En estas condiciones, “el sistema sanitario podría acercarse al colapso”, confirma Arenas.

Circulación interna

Para los dos investigadores, el aumento repentino de casos podría explicarse por mayor movilidad o interacción social. Pero si se confirma la circulación de la nueva variante y se detectan más casos con independencia de la interacción social, significaría que la velocidad de propagación del virus es más alta. “Que aumente la transmisibilidad de un virus es muy grave a pesar de que la enfermedad se comporte clínicamente igual”, añade el físico de la URV.

Para Abad, lo primero que habría que hacer es ver si la nueva variante ya circula entre nosotros, lo cual ve “muy probable”, y si está provocando el mismo tipo de afectación en forma de aumento de casos. Arenas recuerda que “se tarda menos a ir a Londres que a la Vall d'Aran”, por lo cual “seguro que ya está aquí”. Abad, virólogo, entiende que hay que mantener medidas restrictivas de interacción social antes de decidir nuevas medidas. Arenas va más lejos y se inclina por fomentar el teletrabajo y la enseñanza a distancia como medidas principales.