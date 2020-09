La voz de Lesmes

"Se han pasado 3 montañas", dice Carlos Lesmes con su micrófono abierto, acercándose al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, después de escuchar el "¡Viva el Rey!" que ha gritado su colega José A. Ballestero. La imagen es clara. Y la voz aguda es la de Lesmes.

"Venimos oyendo a Lesmes casi todas la semanas en los últimos siete años. No tenemos duda de que es él", dijeron a ARA varios vocales del CGPJ. Pero, además, cuando Lesmes se reunió con otros vocales para hacerse fotos con los nuevos jueces, el vocal progresista Rafael Mozo, le consultó por el “¡Viva el Rey!”. “No sé se ha notado Rafa pero me he quedado horrorizado”, explicó Lesmes.

Campo no ha querido echar leña al fuego. Ha venido a decir: no he sido yo. ¿Cuándo aclarará Lesmes que ha sido él? ¿Se necesitará llegar a un peritaje de voces?