“¿Por qué no se enseña a hacer un presupuesto en las escuelas?”

Si hay dos nombres íntimamente ligados a la idea de innovación y creatividad en Catalunya son los del cocinero Ferran Adrià y el economista Andreu Mas-Colell. Cada cual en su ámbito, han brillado en este campo, y por eso resultaba tan interesante verlos a los dos en un webinario organizado por el ARA titulado La importància del coneixement en el món de l’empresa y moderado por la directora del diario, Esther Vera.

“¿Por qué no se enseña microeconomía en las escuelas? La gente monta empresas sin saber hacer un presupuesto ni saber qué es una cuenta de resultados”, se quejaba amargamente Adrià, que hacía hincapié en la importancia de la formación, y proponía crear una red de pequeñas escuelas de negocios que ayuden a los emprendedores en lo más básico. Y añadía que en las universidades haría falta también enseñar, por ejemplo, a un físico o un químico a gestionar un laboratorio. Estoy completamente de acuerdo”, respondía Mas-Colell, que lamentaba que la educación universitaria es demasiado “vertical y disciplinaria” y en los estudios de física solo hay físicos, etc.

Para el ex conseller de Economía es evidente que la pandemia ha colocado la educación online en el centro y ha dejado obsoletas las clases magistrales. "Esto está muerto, el profesor dirá: «Mirad esa clase de este profesor de Berkeley»". En este sentido, Mas-Colell prevé que en el futuro “la vida formativa será como un carné que irás llenando, con una fase inicial más presencial y después con formación online”.

Para Adrià, hay una frase de los pequeños empresarios que es un grave error: “Los números me los lleva el gestor”. “¿Cómo puede ser que la empresa la lleve el gestor? No, ¡el gestor no te tiene que llevar la empresa!”, clamó el creador de El Bulli.

¿En qué somos buenos?

El consejo de Andreu Mas-Colell para después de la pandemia es que “tenemos que ser buenos en aquello en lo que ya somos buenos, no llenar una hoja en blanco con nuestras obsesiones”. Esta es una idea que comparte Adrià, que pone como ejemplo la Fundació Alícia. “Es un centro único en Europa de gastronomía y medicina. ¿Cómo puede ser que tenga problemas de financiación?”

Para ilustrar las consecuencias de la pandemia en la economía los dos se centraron en la hostelería. Mas-Colell describió las tres actividades principales de los bares y restaurantes: proveer comidas a trabajadores que tienen poco tiempo, atender a visitantes (turistas, profesionales que vienen a una feria, etc.) y hacer lo que denomina “comidas socializadoras”. “Los dos segundos continuarán seguro, pero el primero puede sufrir si se consolida el teletrabajo”.

Para Ferran Adrià, el teletrabajo puede afectar a la red de bares de comidas que hay por toda Barcelona. “Ya empieza a haber lugares de oficinas a los que no va nadie. Estos bares sufrirán mucho”. Por este motivo Adrià se preguntaba, hablando de impuestos: “¿De dónde sacaremos el dinero para ayudar a este 20% o 30% de la economía que lo necesita?”

Este es uno de los grandes temas actuales. Para Mas-Colell se trata de “atenuar el daño y financiarlo entre todos”. “El Estado puede hacer esta función de asegurador colectivo, porque no es justo que, por una catástrofe natural, los bares y restaurantes, por ejemplo, paguen un precio desproporcionado”, añadió. Eso sí, mientras tanto, solo sobrevivirán los que sean innovadores y creativos.