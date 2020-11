Així reduirà Mercadona el 25% de plàstic a les seves botigues

Cal que un alvocat dugui tres capes de plàstic? O que una ampolla de col·lutori feta de plàstic s’embolcalli amb més plàstic? Mercadona creu que no i per això ha revisat uns quants aspectes de les seves botigues amb un triple objectiu: reduir un 25% l’ús de plàstics, aconseguir que tots els envasos plàstics siguin reciclables i reciclar tots els residus plàstics que generen les botigues.

Reduir la presència de plàstics als productes de Mercadona és només una de les sis accions que té previstes fins a l’any 2025 i que des del mes d’octubre ja s’apliquen en 72 botigues. A Catalunya, els primers locals que han adoptat les noves mesures són a Girona, Lleida, Barcelona i Tarragona.

Les 6 accions que emprendrà Mercadona per reduir el plàstic a les botigues / PERE VIRGILI

Aquests supermercats difícilment podran passar desapercebuts al comprador: tan bon punt traspassa la porta de la botiga, el client hi troba tota la informació necessària per saber que, a partir d’aquell moment, la seva compra serà més respectuosa amb el medi ambient. Un gran desplegament de cartelleria li fa saber, per exemple, que amb l’eliminació de les bosses de plàstic d’un sol ús a totes les seccions se n’estalviaran cada any 3.200 tones; o que productes com les ampolles de suc de taronja acabat d’esprémer estan fetes amb plàstic 100% reciclat.

Un passadís al supermercat Mercadona del carrer Tarragona de Barcelona / PERE VIRGILI

És l’anomenada Estratègia 6.25, mitjançant la qual la companyia vol prémer l’accelerador cap a un model respectuós amb el medi ambient. “Dir sí a continuar cuidant el planeta és un compromís de Mercadona i una demanda del consumidor, del treballador i de la societat”, afirma a l’ARA María Sapiña, responsable del departament de Medi Ambient, en el qual la companyia invertirà 140 milions fins al 2025, 40 dels quals aquest 2020.

L’ARA Brands ha acompanyat Sapiña a la primera botiga de Barcelona que incorpora l’Estratègia 6.25, situada al carrer Tarragona, per veure quines iniciatives implanta Mercadona per assolir al 2025 el triple objectiu de reduir un 25% el plàstic, aconseguir que tots els envasos siguin reciclables i reciclar tot els residus plàstics.

Acció 1: Eliminar les bosses de plàstic d’un sol ús

Mercadona eliminarà aquest mateix 2020 les bosses de plàstic d’un sol ús a totes les seccions de la botiga. En lloc seu utilitzarà bosses compostables –van al contenidor marró–, bosses reutilitzables, bosses reciclades fetes a partir dels residus plàstics de la botiga o bé de cartró. Aquesta acció permetrà estalviar 3.200 tones de plàstic a l’any.

La nova bossa reutilitzable de Mercadona / PERE VIRGILI

Acció 2: Eliminar els articles de plàstic d’un sol ús

Aquesta segona acció, que ja s’aplicarà aquest 2020, consisteix en l’eliminació d’articles de plàstic d’un sol ús –plats, coberts, gots o culleretes planes, entre d’altres– i la substitució per materials alternatius. Els plats, per exemple, seran ara de paper, i els gots i coberts estaran fets d’un plàstic reutilitzable apte per al rentaplats i amb la possibilitat d’utilitzar-los més de vint vegades. Amb aquesta mesura, Mercadona deixarà d’omplir amb plàstic 120 camions l’any, cadascun dels quals equival a 25 tones.

Els productes d'un sol ús es transformen per reduir plàstic / PERE VIRGILI

Acció 3: Disminuir el plàstic als envasos

Mercadona té cinc maneres per poder reduir el plàstic dels seus productes: eliminar-lo, reduir-lo, incorporar-hi plàstic reciclat, substituir-lo per altres materials o reutilitzar-lo. Aquests cinc mètodes s’han aplicat a tots els productes possibles. La llista és llarguíssima, però alguns exemples són l’eliminació –o substitució per cartró– de les safates de plàstic en productes com les llimes, els alvocats i els tomàquets cherry, i l’ús de plàstic reciclat en productes com les pizzes, les amanides per endur-se i les ampolles de suc de taronja acabat d’esprémer.

També s’han substituït per cartró els envasos d’elements com el cafè i s’han eliminat plàstics als productes d’higiene i de cosmètica: els exfoliants ja no tindran microesferes de plàstic –només partícules naturals– i els col·lutoris ja no tindran un doble embalatge de plàstic.

Els cubells per a la neteja de Mercadona estan fets de material reciclat / PERE VIRGILI

Acció 4: Afavorir que els envasos siguin reciclables

Mercadona ha treballat en col·laboració amb l’Itene (Institut Tecnològic d’Embalatge, Transport i Logística) per auditar tots els seus productes i garantir que l’embalatge sigui totalment reciclable. La llet fresca, per exemple, que abans s’envasava en brics, es ven ara en ampolles de plàstic reciclable. Un altre exemple són les ampolles dels smoothies, que també estan fabricades amb materials 100% reciclables.

Les ampolles d''smoothies' estan fetes amb material 100% reciclat / PERE VIRGILI

Acció 5: Reciclar els residus de plàstic a la botiga

La cinquena acció de Mercadona per avançar cap a un model més sostenible és el reciclatge de residus de plàstic que es generen a la botiga, al servei a domicili i en la compra en línia. Els plàstics que es generen al supermercat, per exemple, es transformen en les bosses que després els clients trobaran a les caixes, i el cartró es converteix en capses de cereals o d’altres productes. A més, Mercadona posa a disposició dels clients papereres de reciclatge i un punt per reciclar piles i càpsules de cafè.

Mercadona recicla tots els residus que es produeixen als supermercats / MERCADONA

Acció 6: Informar sobre la manera de separar a casa

L’última acció de l’Estratègia 6.25 és la divulgació entre els clients sobre la manera de separar residus a casa per reciclar. En aquest sentit, tots els productes de Mercadona portaran incorporat un pictograma que indica on cal llençar-los, i també si el producte està fet de material reciclat.