El Banc dels Aliments de Barcelona disposarà d'un vehicle per repartir aliments gràcies a Fundació "la Caixa" i Vallescar Automoció

La Fundació "la Caixa" i Vallescar Automoció, en col·laboració amb CaixaBank i CaixaBank Payments & Consumer, han contribuït amb un total de 31.100 euros perquè el Banc dels Aliments de Barcelona pugui disposar d'un vehicle per desenvolupar la seva tasca en benefici de persones en situació de vulnerabilitat. Concretament, l'entitat comptarà amb una nova furgoneta que facilitarà la distribució d'aliments entre les entitats socials de la demarcació de Barcelona adherides al Banc dels Aliments.

L'acció correspon a la modalitat Mobilitat Solidària, dirigida a permetre la renovació de vehicles a les entitats socials

La iniciativa s'emmarca en el programa Fórmula Solidària, una iniciativa de CaixaBank que canalitza fons de la Fundació "la Caixa" i els suma a les aportacions d'empreses i particulars amb l'objectiu d'ajudar que les entitats socials disposin dels mitjans materials per seguir treballant en benefici de les persones i col·lectius més necessitats.

L'acció realitzada a Barcelona pertany a la modalitat Mobilitat Solidària, que pretén proporcionar vehicles sostenibles o adaptats a entitats socials que els necessiten amb urgència. CaixaBank i CaixaBank Payments & Consumer han canalitzat una subvenció de la Fundació "la Caixa" i la col·laboració de Vallescar Automoció per facilitar a l'entitat l'adquisició del vehicle.

Aportacions de la Setmana Social Virtual

A més, en aquest cas, part de l'aportació de la Fundació "la Caixa" correspon a fons mobilitzats pels voluntaris de CaixaBank durant la celebració de la Setmana Social Virtual, l'octubre passat, una iniciativa que concentra durant set dies una àmplia oferta d' activitats solidàries per aconseguir la implicació dels empleats de l'entitat financera i dels integrants del seu programa de voluntariat corporatiu.

L'aportació suma fons mobilitzats per empleats de CaixaBank durant la Setmana Social Virtual, iniciativa organitzada per l'entitat per impulsar el voluntariat corporatiu

En concret, en el projecte del vehicle per al Banc dels Aliments de Barcelona, la Fundació "la Caixa" va aportar 20 euros per cada empleat dels serveis corporatius de Barcelona i de CaixaBank Payments & Consumer que compartís imatges seves durant la realització de l'activitat de voluntariat de la Setmana Social. Cal tenir en compte que, en aquesta darrera edició, a causa de la situació de pandèmia per la COVID-19, la Setmana Social de CaixaBank s'ha desenvolupat a través de formats no presencials, fonamentalment amb activitats individuals o en grups molt petits organitzades a l'aire lliure o realitzades exclusivament de forma telemàtica.

Una fórmula per reforçar la col·laboració amb les entitats socials

A l'acte de lliurament, que ha tingut lloc a Barcelona, han assistit Juan Gandarias, conseller delegat de CaixaBank Consumer & Payments, Maria Alsina, directora territorial de CaixaBank a Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, director de el Banc dels Aliments, i Agustí Garcia, conseller delegat de Vallescar.

"La nostra entitat té la missió de contribuir al benestar de les persones i, en aquest sentit, aconseguir sumar l'aportació d'altres empreses i entitats, com succeeix en el cas de Fórmula Solidària, ens permet multiplicar l'impacte dels resultats respecte a les actuacions en solitari" Maria Alsina Directora Territorial de CaixaBank a Barcelona

Maria Alsina, Directora Territorial de CaixaBank a Barcelona, ha destacat la importància de promoure iniciatives de col·laboració com aquesta: "La nostra entitat té la missió de contribuir al benestar de les persones i, en aquest sentit, aconseguir sumar l'aportació d'altres empreses i entitats, com succeeix en el cas de Fórmula Solidària, ens permet multiplicar l'impacte dels resultats respecte a les actuacions en solitari. Si a això li sumem el nostre suport a les entitats locals per donar resposta a les necessitats de cada territori, creiem que Fórmula Solidària pot ser una potent eina de col·laboració al servei dels col·lectius que més ajuda necessiten".

Banc dels Aliments de Barcelona

Els Bancs d'Aliments són entitats socials sense ànim de lucre, basats en el voluntariat i el seu objectiu és recuperar els excedents alimentaris de les empreses i redistribuir-los gratuïtament entre les persones que ho necessiten, evitant el malbaratament. Les seves màximes són lluitar contra la pobresa alimentària i contribuir al desenvolupament sostenible per un món més net.

Des de la irrupció de la COVID-19 els Bancs d'Aliments han hagut d'actuar amb celeritat per poder adaptar la seva operativa i donar resposta a una creixent demanda d'aliments per part de les entitats socials. Aquest increment és un 40% superior que en el mateix període de l'any passat. De cara a l'any 2021, l'escenari post COVID-19 sembla indicar que l'emergència social s'agreujarà i moltes persones tindran dificultats per cobrir les necessitats bàsiques.

Amb el nou vehicle, Banc dels Aliments de Barcelona podrà distribuir els aliments mitjançant la xarxa d'entitats socials de la demarcació de Barcelona adherides al Banc dels Aliments

Des de l'inici de la pandèmia, el passat 14 de març, els Bancs dels Aliments catalans han distribuït 26.500.000 quilos d'aliments que han arribat a 260.000 persones a través de 700 entitats receptores.

En plena emergència per la COVID-19, l'activitat dels Bancs dels Aliments no s'atura i es continua treballant a contra-rellotge amb l'objectiu de contribuir a garantir el dret a l'alimentació de les persones més vulnerables del nostre entorn.

Vallescar Automoción

Vallescar Automoció és un hòlding d'empreses de concessionaris oficials de primeres marques d'automòbils i motos, i una xarxa de companyies de serveis. És, pel seu volum i els seus 55 anys d'antiguitat, un dels principals grups de referència en el sector de l'automoció. Les nostres instal·lacions estan situades principalment a la comarca del Vallès Occidental, a la província de Barcelona, i ara també a les comarques del Baix Empordà i la Selva, a la província de Girona.

En l'actualitat Vallescar compta amb 30 concessionaris repartits entre 8 localitats: Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Cerdanyola i Martorell a la província de Barcelona i Sant Feliu de Guíxols, Blanes i Mont-ras a la província de Girona. Distribueix 12 marques de cotxes: Peugeot, Opel, Honda, Toyota, Kia, Lexus, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Abarth i SsangYong, i dues de motos: Peugeot Motocycles i Honda Motos. I disposa de 6 empreses de serveis: Vallescar Ocasió, DRO (Distribuïdor de Recanvi Original i Multimarca), Vallescar Renting, Covecar (lloguer de vehicles i furgonetes), La Corredoria del Vallès i Gestoria Villar Saltiberi.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot donar suport a la Fundació "la Caixa" en la seva tasca social, detectant necessitats d'entitats socials locals i canalitzant una part de el pressupost de la Fundació. El 2019, el 92% de les oficines del banc van donar suport algun projecte social.

La col·laboració entre ambdues institucions fa possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries puguin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes. D'aquesta manera, cada any, més de 10.000 projectes reben, en conjunt, prop de 45 milions d'euros de la Fundació "la Caixa" a favor de més de 8.000 entitats socials de tot el país. Es tracta, majoritàriament, de projectes que aporten solucions en l'àmbit de la malaltia, la discapacitat, l'exclusió social, la pobresa infantil, la gent gran i l'envelliment. Des de l'inici de la crisi de la COVID-19, Fundació "la Caixa" ha destinat, a través de CaixaBank, 9,6 milions d'euros a 1.700 projectes relacionats amb el proveïment d'aliments, material sanitari i emergències per donar resposta a les persones vulnerables més afectades per la pandèmia.

Sobre CaixaBank Payments & Consumer

CaixaBank Payments & Consumer, filial 100% de CaixaBank, és l'entitat líder en finançament al consum i mitjans de pagament a Espanya.

La companyia, amb més de 15 milions de clients entre Espanya i Portugal, un crèdit viu de prop de 8.100 milions d'euros i un parc de 18,4 milions de targetes, treballa per accelerar la transformació digital i les capacitats tecnològiques del grup. Així mateix, la impulsa l'acció social en tots els seus àmbits d'actuació, en col·laboració amb les seves empreses clients.