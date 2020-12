Aquesta temporada de neu, Catalunya és casa teva

El 2020 ha estat tota una sorpresa, ningú podia preveure el que ha passat, però entre tanta incertesa i restriccions també han sorgit oportunitats. El turisme de proximitat i la necessitat d’estar en contacte amb la natura ens han permès redescobrir el país: cultura, patrimoni, activitats a la natura, gastronomia... i entre tanta riquesa, els Pirineus de Catalunya són una opció perfecta per viure tota mena d’experiències.

Un munt de possibilitats

Diem hivern als Pirineus i automàticament pensem en muntanya i neu. Les estacions d’esquí han pogut obrir pistes amb l’aforament al 30% però és possible que l’evolució de la pandèmia impliqui noves restriccions. Tot i així, val la pena que ens hi apropem per gaudir del nostre temps lliure envoltats de natura. Més enllà de les jornades d’esquí a les estacions de muntanya, hi ha una àmplia gamma d’activitats a l’aire lliure per a tots els gustos, des d’excursions amb raquetes de neu, rutes en BTT, passejades per senders, bussejar sota el gel, construir un iglú o escapades d’oci actiu amb criatures.

540x326 Construir iglús en família és una de les activitats que es poden fer al Pirineu / RUTAS PIRINEOS Construir iglús en família és una de les activitats que es poden fer al Pirineu / RUTAS PIRINEOS

Tant si anem a passar el dia a la muntanya com si allarguem la jornada, no podem deixar passar l’oportunitat de tastar la gastronomia dels pirineus catalans. La cuina pirinenca és autèntica, elaborada amb productes de proximitat, combinant tradició i creativitat. I per acabar-ho d’arrodonir podríem fer una estada als hotels gastronòmics de la zona o als allotjaments rurals. Si optem per passar-hi la nit ens garantim una experiència complerta i alhora contribuïm al desenvolupament socioeconòmic. La tria d’aquest turisme de proximitat suposa un impuls per a l’economia local.

540x400 La gastronomia és un dels atractius de les comarques de muntanya. A la imatge, el restaurant del Llac de l'Hotel Terradets, a Cellers, al Pallars Jussà / HOTEL TERRADETS La gastronomia és un dels atractius de les comarques de muntanya. A la imatge, el restaurant del Llac de l'Hotel Terradets, a Cellers, al Pallars Jussà / HOTEL TERRADETS

Experiències segures

D’entrada podrem gaudir de la neu amb tranquil·litat, totes aquestes activitats d’hivern són segures, es practiquen a l’aire lliure, a espais oberts i en plena natura. Les estacions d’esquí dels Pirineus de Catalunya són espais segurs que han posat en marxa protocols de prevenció contra la Covid-19. A més de les mesures generals de salut i seguretat a les estacions d’esquí –ús de la mascareta, evitar el contacte físic, mantenir una distància segura entre les persones i una bona higiene de mans–, cada estació ha establert uns protocols específics com per exemple la limitació d’aforament per garantir el desenvolupament de les activitats evitant aglomeracions a les diverses instal·lacions, l’organització d’activitats en grups petits, la reserva online a les botigues de lloguer de material, la desinfecció del material després de cada ús individual o suports d’informació digital a les aplicacions mòbils de les estacions amb tota l’actualitat de l’estació.

Una aposta per la sostenibilitat

Passejar pels parcs naturals i les muntanyes dels Pirineus ja és tot un regal. Si volem aprofitar encara més l’experiència, explorant racons privilegiats amb la tranquil·litat d’estar amb algú que coneix perfectament tant el clima com el terreny, podem anar-hi amb un guia de muntanya. Aquests professionals ens fan les rutes més atractives, adapten els recorreguts a les nostres necessitats, i garanteixen la nostra seguretat a l’aire lliure.

Els guies locals ens ofereixen més coneixement de l’entorn i ens permeten arribar a llocs que si no fos per ells difícilment descobriríem. Està demostrat que l’impacte de les excursions guiades és més baix, i l’ús dels recursos naturals, més controlat, perquè els guies, com a bons coneixedors de l’entorn, respecten els ecosistemes i preserven la biodiversitat. Ens mostren els Pirineus de forma respectuosa, transmeten la seva passió per la natura i ajuden a divulgar el territori, les seves tradicions i costums.

Tant si ets habitual de la neu com si no, els Pirineus de Catalunya són l’escenari ideal per descansar, connectar amb un entorn privilegiat i gaudir amb la tranquil·litat d’estar a l’aire lliure.

