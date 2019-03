B-Travel, l’experiència viatgera més completa, a Fira de Barcelona

Dubtar a l’hora de programar el viatge de la teva vida passa a ser una possibilitat remota amb B-Travel. El saló especialitzat en turisme d’experiències tornarà a omplir el palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona del 22 al 24 de març. B-Travel torna un any més per presentar les propostes viatgeres de diverses destinacions nacionals i internacionals, així com d’agències de viatges, hotels, navilieres especialitzades en creuers, càmping i turisme rural, companyies de transport, turisme industrial, turisme enogastronòmic i empreses de productes i serveis turístics. La cita aglutinarà la presència de totes les comunitats autònomes de l’estat espanyol i una destacada representació de destinacions internacionals que donaran a conèixer les seves millors propostes turístiques.

6 rutes, 6 experiències

Per facilitar el recorregut pel saló, l’oferta que mostrarà B-Travel durant aquest cap de setmana girarà al voltant de sis rutes relacionades amb diferents tipus d’experiències viatgeres. Així, el visitant es podrà perdre per l’itinerari B-Happy, que oferirà experiències que puguin compartir de manera conjunta tots els membres de la família, com ara creuers o propostes de 'wellness', o pel B-Culture, destinada als viatges relacionats amb l’art, la història i la cultura. El saló també comptarà amb les rutes B-Special, de turisme de compres i nou luxe; B-Adventure, per als que prefereixen el turisme esportiu i l’aventura, i B-Industrial, que presentarà diverses rutes de zones amb un ampli llegat històric i industrial. No hi faltarà tampoc la ruta B-Delicious, on el visitant podrà gaudir de diferents degustacions gastronòmiques i 'show cookings' de cuina tradicional de diferents cultures i racons del planeta. Així, i des d’1 euro per tiquet, es podran tastar plats de les cuines 'kosher' israeliana o 'halal' àrab, entre moltes altres.

315x186 El menjar és un dels atractius a l'hora de decidir un viatge / FIRA BCN El menjar és un dels atractius a l'hora de decidir un viatge / FIRA BCN

B-Travel comptarà també amb actuacions musicals i danses a l’escenari central B-Travel Experience Area, i amb passis de pel·lícules i documentals al B-Travel Cinema. “El saló posa en relleu la importància de Catalunya com el principal mercat emissor per a destinacions nacionals i internacionals”, afirma Marta Serra, directora de B-Travel. Durant l’edició passada, un 93% dels visitants van aprofitar l’esdeveniment per programar-hi les seves vacances.

Oportunitats de negoci

Després de l’èxit de l’última edició, amb gairebé 1.100 assistents de 24 sectors professionals, el saló turístic tornarà a concedir especial importància als professionals perquè puguin trobar noves oportunitats de negoci, establir nous contactes, donar visibilitat als seus projectes i conèixer nous socis comercials. Per aquest motiu, B-Travel ha dissenyat tres esdeveniments en exclusiva per als agents del sector. Divendres, 22 de març, es durà a terme B-Travel Font, que vol ser un espai de trobada on els assistents podran descobrir la transformació i innovació digital que està canviant els models de negoci del sector turístic. La iniciativa, de Mobile World Capital Barcelona i el Gremi d’Hotels de Barcelona amb la col·laboració de l’Innovation Hub Travel Edition, consistirà en una conferència que analitzarà l’impacte d’aquest tipus d’innovació al sector, activitats de 'networking' i una competició per a emprenedors turístics, la Startup Competition de TravelTech, que comptarà amb la col·laboració de l’acceleradora Conector i on les cinc 'start-ups' finalistes presentaran els seus projectes.

En l’àmbit professional, el mateix dia 22 també es duran a terme els Professional Meetings de B-Travel, una sèrie de reunions B2B de 20 minuts de durada amb l’objectiu que expositors i professionals trobin socis comercials a escala nacional i internacional. A més, els dies 22 i 23, a l’espai B-Industrial es desenvoluparan les Jornades Professionals de Turisme Industrial, en què es donaran a conèixer diversos projectes i productes vinculats a aquesta proposta turística.

315x167 A B-Travel es pot planificar el viatge al detall / FIRA BCN A B-Travel es pot planificar el viatge al detall / FIRA BCN

EL REPTE B-TRAVEL PASSPORT

Volar a Santiago de Xile des de Barcelona, aconseguir un passi Interrail per Europa o realitzar una ruta enogastronòmica per la regió d’Emilia-Romagna són alguns dels premis valorats en més de 27.000 euros en total a què optaran els assistents si omplen el B-Travel Passport que rebran juntament amb l’entrada al saló. El procediment és molt fàcil: hauran de completar aquest document segellant-lo als estands que participen en aquesta promoció i realitzar una sèrie de proves com ara respondre a un test amb preguntes molt senzilles o fer-se selfies en els espais indicats. Un cop completada la gimcana, els participants entraran en el sorteig d’aquests i de molts altres premis que els permetran viure unes experiències turístiques inoblidables.