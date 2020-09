La 4a edició del BAM Cultura Viva aposta per la proximitat i la diversitat musical en un espai amable i relaxat que s’adapta al nou context

260x365 El cartell del BAM / AJUNTAMENT DE BARCELONA El cartell del BAM / AJUNTAMENT DE BARCELONA

El festival BAM Cultura Viva es pensa i s’organitza des de l’experimentació, a través d’una convocatòria oberta d’artistes, la gestió comunitària i l’economia social per produir una oferta cultural diferenciada dins les festes de la Mercè. Un festival sense directors ni comissaris, amb una gestió compartida entre l’Ajuntament de Barcelona i projectes comunitaris i que es recolzen amb iniciatives vinculades a l'economia social. Un espai que articula cultura, explorant altres maneres de produir sense renunciar a la qualitat artística i a la transformació social.

En la seva 4a edició, es podrà gaudir de més de vint propostes artístiques de proximitat, per tots els públics i tots els gustos. Enguany, per donar resposta a la situació provocada per la COVID19, el festival es presenta durant 3 jornades i amb un aforament reduït. S’ha creat un espai amable i el màxim de relaxat, i que s’adapta al nou context. Durant el confinament es va decidir, de forma col·lectiva, seguir endavant amb la proposta de la manera més expansiva possible, com a compromís amb el projecte i el teixit musical de la ciutat i de proximitat, i sempre complint amb totes les mesures de seguretat marcades per les autoritats sanitàries.

Enguany s’ha plantejat una programació per sessions que inclouen diferents concerts d’un mateix estil i per un mateix grup de públic

L’espai BAM Cultura Viva vol generar un context participatiu de festa major en què la diversitat sigui una de les protagonistes principals. La 4a edició inclou les actuacions, els espectacles i les activitats de Maat, Pieces ZX, Bounties, Linalab & NotMe, Bichos do Brasil, Paolo Angeli i Jorge da Rocha, SAffrAn!, Pivot i VISE, Presagio 2.7, Las Ninyas del Corro, Indee, el showcase de Sunkusi, DANI, Sones de Marimba, Juliette Robles, Hamsa Hamsa, Banana Sound Cartel, Mancha ‘E Plátano i Manglar. Ràdio Fabra cobrirà el festival en directe, i el dissabte a la tarda es podrà gaudir d’una sessió de Discofòrum, i d’una nova edició de la Fira del Disc Independent que reunirà més de 40 segells independents i de proximitat.

Com cada any, la programació s’ha construït a partir d’una convocatòria oberta, que enguany va coincidir amb el principi del confinament, i on es van rebre gairebé cinc-centes propostes connectades amb la música. Una comissió, formada per membres del Plenari del BAM Cultura Viva, ha fet una escolta activa de totes les propostes i s’ha reunit telemàticament per debatre i donar forma al cartell definitiu. A la comissió s’hi han sumat persones de perfils i experiències diverses, per guanyar en riquesa de punts de vista i experiències.

Hi trobareu més de 20 propostes artístiques de proximitat i d’estils molt variats, des d'una sessió de Discofòrum a una nova edició de la Fira del Disc Independent amb més de 40 segells

El BAM Cultura Viva és una iniciativa de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i Fabra i Coats - Fàbrica de Creació i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum. L’organitzen The Good Good, Quesoni, L’Afluent, Alterevents, l’Ateneu L’Harmonia, Cultura en vivo, El Triangle Contracultural, Indigestió, Llobregat Blok Party, Pedra i Quepo i altres persones a títol individual. El BAM Cultura Viva és un festival que vol satisfer al públic més exigent de la ciutat que demana cada cop amb més força gaudir d’una experiència real, honesta i compromesa amb la cultura.