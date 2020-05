El Consorci de la Zona Franca crea Barcelona New Economy Week, un innovador esdeveniment per reactivar l’economia

El canvi de paradigma econòmic que ofereixen les noves tecnologies serà l’eix al voltant del qual girarà Barcelona New Economy Week (BNEW), l’esdeveniment que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona prepara amb l’objectiu d’ajudar a reactivar l’economia de Barcelona. “És un moment de grans dificultats econòmiques i sanitàries, evidentment, però també ha de ser el moment de grans oportunitats. El Consorci de la Zona Franca sempre ha estat compromès amb la creació d’oportunitats de futur, de reactivació de l’economia. És en aquest sentit que hem organitzat, del 6 al 9 d’octubre, un esdeveniment nou, diferent i trencador, el BNEW. Volem que la ciutat de Barcelona sigui encara més la capital mundial de la nova economia per crear oportunitats, per veure la llum al final del túnel d’aquesta crisi que vivim”, explica Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

La cita tindrà una part física, que es farà en diferents indrets de la capital catalana amb totes les mesures sanitàries i higièniques, i una part digital

BNEW es presenta com un esdeveniment B2B ( business to business ) de caràcter híbrid. Tindrà una part física -que es desenvoluparà en diferents espais singulars de la capital catalana amb totes les mesures higièniques i sanitàries- i una part digital. Totes dues es complementaran i facilitaran l’accés a l’esdeveniment als professionals de cinc àmbits: Logística, Immobiliari, Indústria Digital, eCommerce i Zones Econòmiques. La voluntat de BNEW és crear sinergies entre aquests sectors d’activitat per explorar oportunitats i avançar de manera conjunta en un entorn col·laboratiu. Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, indica que aquests sectors són realment estratègics per a l’economia del nostre país i per a l’economia global, al mateix temps que augura que BNEW serà una cita que suposarà una revolució que marcarà el futur dels nous esdeveniments: “Barcelona New Economy Week està impregnat d’una nova manera de pensar i de fer i serà un punt de trobada on els negocis i el progrés empresarial es fusionaran amb la riquesa cultural, arquitectònica i artística d’una ciutat avantguardista com és Barcelona”.

‘Networking’ en ‘streaming’

A més d’ajudar a reactivar l’economia i el teixit empresarial, BNEW neix amb la voluntat d’impulsar la nova economia, d’oferir una gran oferta de valor als principals sectors econòmics, de crear oportunitats de sinergies i col·laboracions, d’accelerar la innovació i de donar suport al talent. La vocació és internacional i, per això, la part que no tingui lloc a Barcelona es farà a través d’una plataforma digital que permetrà als visitants inscrits seguir-la en streaming però que, a la vegada, puguin interactuar en directe amb els participants i amb els conferenciants que hi han confirmat la participació. La plataforma, a més, oferirà possibilitats de networking per a tots els participants per esperonar l’esperit col·lectiu del projecte.

La plataforma digital de BNEW també permetrà posar en contacte interessos mutus dels participants segons les necessitats mostrades en el moment de registrar-se a l’esdeveniment. Tot això serà possible creuant les dades de cadascun dels cinc sectors protagonistes de l’esdeveniment. Aquesta plataforma també serà el lloc ideal per llançar serveis i productes disruptius i un espai per descobrir les últimes tendències en innovació de cada sector que permetrà reforçar els avantatges competitius de les empreses.

Pòdiums de coneixement

Per ampliar coneixement, resoldre dubtes, anticipar-se al futur i retroalimentar-se amb les opinions d’altres experts, BNEW posa a l’abast dels participants uns pòdiums de coneixement formats per inspirational talks, debats i entrevistes en profunditat amb professionals singulars. Entre els principals inspirational speakers que ja han confirmat la participació en el BNEW cal destacar Cecilia Tham, emprenedora i tecnòloga; Luca Lazzarini, expert en formació i comunicació comercial; Marc Vidal, expert en transformació digital i economia 4.0; Elsa Punset, experta en educació i intel·ligència emocional aplicada al canvi; Alicia Asín, experta en intel·ligència artificial, internet de les coses i big data ; Sandra Pina, experta en sostenibilitat i empresa; Mago More, expert en gestió del canvi; i César Piqueras, referent en la formació i motivació de professionals i directius.

En el cas dels debats sectorials, està previst que s’hi tractin temes relacionats amb l’activitat i la relació comercial post covid-19, la digitalització, el 5G, les noves tecnologies, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), la igualtat d’oportunitats professionals per a homes i dones, els reptes de la ciberseguretat, la indústria 4.0, les conseqüències del Brexit i l’emprenedoria, entre d’altres. L’oferta de coneixement de BNEW es completarà amb entrevistes amb professionals singulars per la seva contribució al canvi de paradigma d’alguns models de negoci o per aportacions significatives en els seus sectors o camps d’acció, així com amb panels d’experts que desenvoluparan temes d’interès. “Esperem que realment sigui tot un èxit”, conclou Sorigué.