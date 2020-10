La Barcelona del 2030: més saludable, més verda i més sostenible

Com serà Barcelona d’aquí deu anys? Serà més saludable perquè disposarà d’un espai públic més verd i més jugable, serà més responsable en el consum d’aigua potable domèstica gràcies a mesures d’eficiència i estalvi, hi haurà menys residus i es reciclaran més deixalles i l’aire serà més net gràcies a un increment de l’ús de les energies renovables.

Aquestes són només algunes de les 139 fites concretes que s’ha marcat la ciutat per complir, d’aquí deu anys, amb els disset Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU i que el consistori ha presentat a través de l’informe L’Agenda 2030 de Barcelona: Fites i indicadors clau. En aquest document estratègic l’Ajuntament i la ciutat de Barcelona plasmen el seu full de ruta per sortir de la crisi post-covid i garantir un futur més sostenible.

Sortir reforçats de la crisi sanitària

La pandèmia del covid-19 ha fet encara més evident la necessitat i la urgència d’assolir els objectius fixats a deu anys vista. L’Agenda 2030 Barcelona és el full de ruta que marca el camí per sortir reforçats de la crisi sanitària, social, econòmica i ambiental que la societat pateix i garantir un futur més sostenible. El virus ha motivat una crida a l’acció per emprendre transformacions profundes en les nostres societats, en la forma en què funciona la ciutat i en la relació amb el planeta.

La tasca de localitzar l’Agenda 2030 a la ciutat i quantificar les fites, com ha fet Barcelona, és un treball inèdit a escala local. Aquesta capacitat de concreció ha estat reconeguda per la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible. Per a cada un dels indicadors clau localitzats, l’Agenda 2030 Barcelona aporta l’origen de l’indicador, la font de les dades, el valor de referència de l’indicador, la fita operativa i el valor desitjat per a l’any 2030.

Una ciutat més verda i més saludable

El context d’emergència climàtica que vivim posa en relleu les accions ambientals fixades a l’Agenda 2030 per a Barcelona. A diferència d’altres agendes mundials, com per exemple els Objectius del Mil·lenni, el document ofereix un enfocament sistèmic dels objectius ambientals perquè aquests es compleixin i generin impactes positius en les vides de les persones, a través de mesures que no deixin ningú enrere.

Així, per exemple, la fita 11.7 estableix que, d’aquí deu anys, els barcelonins i barcelonines haurien de viure en un entorn més saludable. Per aconseguir-ho s’aposta per incrementar l’espai verd públic de la ciutat prioritzant les zones amb més dèficit i culminant en la propera dècada els projectes de la Meridiana o el Parc Lineal de la Sagrera.

Un altre dels reptes principals de la ciutat és la disponibilitat d’aigua, tenint en compte l’increment de sequeres i d’episodis meteorològics severs. Així, la fita 6.4 del document estableix assolir un consum d’aigua potable domèstica sostenible gràcies a mesures d’eficiència i estalvi. L’objectiu és aconseguir situar el consum domèstic per sota dels 100 litres per habitant i dia, i el consum urbà per sota dels 150 litres.

L’any 2030 hi haurà menys plàstic i s’haurà incrementat el reciclatge de residus. L’ODS 12 ja insta els estats membres a assolir modalitats de consum i producció sostenibles, per dependre menys dels recursos naturals del planeta. Barcelona ja fa anys que treballa en estratègies d’economia circular i en mesures compromeses amb el medi ambient que apunten a un canvi de model encarat a la reducció de plàstics d’un sol ús i a un increment de les tres erres : reducció, reutilització i reciclatge de residus urbans.

Els objectius ambientals passen finalment per aconseguir fer un salt excepcional en el consum i en la producció local d’energies renovables. Es tracta d’una de les fites més rellevants de la localització dels ODS a Barcelona perquè implica la transició cap a un model d’energies renovables que sigui econòmicament i socialment sostenible. S’inicia una dècada decisiva en què tindrà lloc una transició energètica que haurà de generar prosperitat i ser justa, inclusiva i, alhora, exigent amb els objectius per protegir el planeta.

LA BARCELONA DESITJADA A DEU ANYS VISTA

Un plat a taula per a tothom: que ningú pateixi gana ni malnutrició a la ciutat.





que ningú pateixi gana ni malnutrició a la ciutat. Atenció sanitària de qualitat per a tothom: reduir a la meitat l’afectació de les malalties infeccioses.





reduir a la meitat l’afectació de les malalties infeccioses. Igualtat de gènere: erradicar la violència masclista a Barcelona.





erradicar la violència masclista a Barcelona. Vincles contra la soledat: promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones.





promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones. Economia amb retorn social: disminució radical de l’atur, la pobresa laboral i la bretxa salarial de gènere. Esforç redoblat per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat.





disminució radical de l’atur, la pobresa laboral i la bretxa salarial de gènere. Esforç redoblat per a la inclusió laboral de les persones amb discapacitat. Viure en un entorn més saludable: un espai públic més verd, més segur i més jugable.





un espai públic més verd, més segur i més jugable. Aigua neta per a tothom: assolir un consum d’aigua potable domèstica sostenible, gràcies a mesures d’eficiència i estalvi.





assolir un consum d’aigua potable domèstica sostenible, gràcies a mesures d’eficiència i estalvi. Menys plàstic i més reciclatge: un salt significatiu en la reducció i el reciclatge de residus.





un salt significatiu en la reducció i el reciclatge de residus. Aire net i energia renovable: un salt exponencial en el consum i en la producció local d’energia renovable.





un salt exponencial en el consum i en la producció local d’energia renovable. Aliances per complir l’Agenda: crear un fons publicoprivat per impulsar l’Agenda 2030 a Barcelona.





crear un fons publicoprivat per impulsar l’Agenda 2030 a Barcelona. Transició digital justa: garantir un accés universal a internet assequible i de qualitat.