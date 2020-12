CaixaBank i Microsoft lliuren els Premis WONNOW a les millors estudiants de graus universitaris tècnics a Espanya

CaixaBank i Microsoft han reconegut les millors estudiants de graus universitaris tècnics d’Espanya amb els Premis WONNOW. Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Pilar López, presidenta de Microsoft España, han lliurat aquests guardons, que inclouen un premi en metàl·lic de 10.000 euros a l’alumna amb millor expedient acadèmic i 10 beques remunerades per treballar a CaixaBank, així com l’accés a un programa de mentoring de Microsoft.

Els guardons es van lliurar en una cerimònia celebrada de manera telemàtica conduïda per Anunciación López, consellera delegada de BPS, grup editorial de publicacions tecnològiques.

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, i Pilar López, presidenta de Microsoft España, reconeixen l’esforç de les participants i posen en valor el seu compromís i dedicació

Amb aquests premis, CaixaBank i Microsoft reconeixen l’excel·lència femenina en graus universitaris tècnics. D’aquesta manera, volen animar a altres joves a cursar estudis STEM i fomentar la diversitat en un sector amb enormes oportunitats laborals i on hi ha escassa presència femenina.

Segons dades recents de LinkedIn, en els pròxims cinc anys es podrien crear a Espanya més de dos milions de llocs de treball relacionats amb la tecnologia. Actualment, el percentatge de graduats en STEM a Espanya se situa en la posició número 12 en el rànquing de la Unió Europea, amb una diferència entre sexes de 17 punts.

Durant l’acte de lliurament, el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va destacar que “és necessari impulsar la diversitat en el món acadèmic i empresarial, i donar suport al desenvolupament de les dones en professions clau en la nostra societat en l’àmbit de les ciències per fer més inclusiva la transformació digital que estem vivint”.

Compromís i responsabilitat

A més, Gortázar va indicar que “fomentar les carreres tècniques i el desenvolupament de les professionals en el món del treball suposa també, sens dubte, complir amb el nostre compromís i la nostra responsabilitat amb la societat”.

En aquesta tercera edició de la convocatòria hi han participat un total de 348 alumnes de 61 universitats de tot Espanya

Per la seva part, la presidenta de Microsoft España, Pilar López, va destacar que “la digitalització està dinamitzant l’economia, representa una enorme oportunitat i fa que la formació en STEM sigui una prioritat on no tenen cabuda les distincions de gènere. Cal fomentar les vocacions tecnològiques i científiques des de la infantesa; reafirmar-les entre les joves amb referents femenins d’èxit i treballar per una equitat en l’entorn laboral”.

A les tres edicions celebrades fins ara hi han participat més de 1.000 alumnes d’universitats de tota Espanya, el que demostra que els Premis WONNOW s’han convertit en un guardó consolidat i de referència en l’àmbit universitari.

LES 11 MILLORS UNIVERSITÀRIES STEM D’ESPANYA

En aquesta tercera edició hi han participat un total de 348 alumnes de 61 universitats de tot Espanya, estudiants dels últims cursos de graus universitaris STEM - ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques -. Per triar les guanyadores s’ha valorat el seu expedient acadèmic, el seu currículum i els seus mèrits personals. Les guanyadores d’aquesta edició són:

María Dolores Ardura, que ha estudiat el doble grau en Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació a la Universitat CEU San Pablo, ha aconseguit el premi al millor expedient acadèmic, dotat amb 10.000 euros. A més, també tindrà accés a un programa de mentoring impartit per Microsoft España.

La resta d’estudiants premiades, que tenen accés a una beca remunerada per treballar a CaixaBank i es beneficiaran d’un programa de ‘mentoring’ impartit per Microsoft España, són:

Helena Xicoy, que ha estudiat el grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat Oberta de Catalunya, el grau en Biologia Humana a la Universitat Pompeu Fabra i el màster en Molècules a la Universitat Radboud de Nimega.

Lorena Pérez, que ha estudiat el grau en Enginyeria de Telecomunicacions i el grau en ADE a la Universitat de Màlaga. Actualment està cursant el màster en Enginyeria de Telecomunicacions a la mateixa universitat.

Umaima Bousdar, que ha estudiat el grau en Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació a la Universitat de Màlaga.

Alba Vicente, que ha estudiat el grau en Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de València i està cursant el màster en Enginyeria de Telecomunicacions a la mateixa universitat.

María de Isidro, que ha estudiat el grau en Enginyeria Matemàtica a la Universidad Complutense de Madrid.

Sandra Sánchez, que ha estudiat el grau en Enginyeria en Sistemes de Telecomunicació a la Universitat Politècnica de Madrid.

Nora Carreira, que ha estudiat el grau en Enginyeria Mecànica a la Universitat del País Basc.

Nuria Mateos, que ha estudiat el grau en Enginyeria Informàtica en Sistemes d’Informació a la Universitat de Salamanca i el màster en Sistemes Intel·ligents a la mateixa universitat.

Amaia Goñi, que ha estudiat el doble grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica i Enginyeria Informàtica a la Universitat de Deusto.

Elena Alcover, que ha estudiat el grau en Matemàtiques a la Universitat de la Laguna (Tenerife) i el màster en Enginyeria Matemàtica a la Universidad Complutense de Madrid.