CaixaBank s'adhereix al programa internacional per fomentar la igualtat de gènere Target Gender Equality

CaixaBank fa un pas més en el seu compromís amb la igualtat de gènere amb l’adhesió al programa internacional Target Gender Equality (TGE), promogut pel Pacte Mundial de Nacions Unides, que té com a objectiu augmentar la representació de les dones en els consells d'administració de les empreses i en els càrrecs de direcció executiva.

Com a integrant d'aquest programa, l'entitat presidida per Jordi Gual i el conseller delegat de la qual és Gonzalo Gortázar es compromet a seguir avaluant el seu acompliment en matèria d'igualtat de gènere, establir objectius empresarials ambiciosos i adoptar mesures per abordar les barreres a la igualtat de gènere.

Actualment, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i un 40% de dones al Consell d'Administració, dades que suposen un dels percentatges més alts del sector. A més, l'entitat s'ha compromès a seguir avançant en aquest aspecte i a assolir el 43% de dones en càrrecs directius l’any 2021.

Amb 170 empreses de 19 països compromeses, a Espanya la iniciativa té el suport, dins la Coalició d'Experts, de l'Institut de la Dona del govern estatal i de la CEOE

El Pacte Mundial de les Nacions Unides, el paraigua en el qual s'emmarca el Target Gender Equality, ha impulsat el programa en 19 països i en un primer moment compta amb més de 170 empreses que han decidit comprometre's amb la iniciativa. A Espanya, on són 37 les organitzacions que s'hi han unit, el programa està liderat per la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial i compta amb el suport de l'Institut de la Dona del govern estatal i de la CEOE com a membres de la Coalició d'Experts.

Accelerar els avenços en matèria d'igualtat de gènere

Aquest programa neix de la necessitat d'accelerar els avenços en matèria d'igualtat de gènere a nivell empresarial. Target Gender Equality fa una crida a totes les empreses i organitzacions del Pacte Mundial perquè apliquin mesures que tinguin com a finalitat promoure la igualtat de gènere a tots els nivells i en totes les àrees d'activitat.

Durant el programa, es donarà suport a les entitats adherides en l'establiment i consecució d'objectius ambiciosos en termes de representació i lideratge de les dones a tots els nivells, a través d'una anàlisi d'acompliment, tallers per al desenvolupament de capacitats, aprenentatge entre iguals i el diàleg amb múltiples grups d'interès a escala nacional i internacional.

Les empreses integrants d'aquest programa tindran accés a la investigació, a la xarxa de socis i experts, esdeveniments d'alt nivell i a l'eina d'anàlisi de bretxa de gènere WEP, una plataforma online que ajuda les empreses a avaluar les polítiques i programes actuals.