CaixaBank reforça el compromís amb la inversió sostenible gràcies a la màxima qualificació als PRI

CaixaBank, a través de les seves filials VidaCaixa i CaixaBank Asset Management, ha revalidat la màxima qualificació (A+) en inversió responsable segons els principis PRI, una iniciativa que té el suport de les Nacions Unides, en reconeixement al ferm compromís de l’entitat per donar impuls a la inversió sostenible amb la integració de criteris socials, ambientals i de bon govern en les seves decisions i productes d’inversió. Per la seva banda, BPI Gestão de Activos ha obtingut per primer cop la mateixa qualificació, després d’haver firmat els PRI tot just l’abril del 2019. Només un terç del total d’entitats firmants (formades per societats d’inversió, empreses proveïdores de serveis i gestores d’inversió d’arreu del món) obtenen aquesta qualificació. Igualment, el 2019 menys del 10% de les companyies firmants va aconseguir aquesta puntuació.

L’associació internacional d’inversors institucionals que promou els Principis per a la Inversió Responsable (PRI) marcats per les Nacions Unides ha valorat l’alt grau d’implementació dels principis consolidats internacionalment en aquest àmbit per part de l’asseguradora i de la gestora de fons d’inversió de CaixaBank; en concret, en l’àmbit de l’Estratègia i el Bon Govern.

En el cas de VidaCaixa, la puntuació ha millorat en els apartats de renda variable directa i propietat activa, incrementant els diàlegs amb companyies i a través de la participació en les juntes generals d’accionistes de les empreses on inverteix. En el cas de CaixaBank Asset Management, la millora respecte a l’any anterior s’ha produït principalment en l’apartat de renda variable cotitzada.

CaixaBank, en línia amb el seu model de banca socialment responsable, està compromès amb la inversió sostenible, entesa com la que no només ofereix rendibilitat econòmica per als inversors, sinó que també promogui una gestió coherent amb la creació de valor per a tota la societat. El 2019 es va registrar un increment d’un 501% dels saldos mitjans dels clients de Banca Privada en fons d’inversió socialment responsable (ISR). Els productes de VidaCaixa i de CaixaBank AM relacionats amb aquest àmbit estan registrant increments en rendibilitat mitjana i en patrimoni, cosa que demostra que és possible conciliar la rendibilitat amb la inversió responsable.

El 2009 VidaCaixa es va convertir en la primera asseguradora de vida i gestora de fons de pensions a Espanya a adherir-se als PRI. Avui, el 100% dels seus actius sota gestió (93.011 milions d’euros al tancament del 2019) i, per tant, tots els seus productes, s’analitzen sota criteris de sostenibilitat. Durant el 2020, les principals millores implementades per l’entitat han sigut la promoció de nous drets polítics, l’adhesió a la iniciativa col·laborativa Climate Action 100+ i la millora de la transparència a través d’accions de comunicació.

La rendibilitat mitjana dels plans de pensions de CaixaBank, a través de VidaCaixa, històricament ha superat la mitjana a Espanya a 1, 3, 5 i 10 anys.

Per la seva banda, CaixaBank AM ha impulsat el 2020 drets polítics i noves adhesions col·laboratives i el 2019 va posar en marxa un pla de formació en ESG (Environmental, Social and Governance) amb el programa EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA), que té com a objectiu formar un terç dels empleats en inversió socialment responsable. Aquest tipus d’inversió té en compte criteris mediambientals, socials i de governança empresarial que generin rendiments financers competitius a llarg termini i impacte social positius. El 85,3% dels actius en fons espanyols de CaixaBank AM (una mica més de 46.600 milions d’euros en el moment de l’anàlisi de dades) es gestionen sota criteris de sostenibilitat.

I BPI Gestão de Activos es va convertir l’abril del 2019 en la primera societat gestora de fons d’inversió portuguesa que firmava els PRI. Per fer-ho va desenvolupar un profund procés per alinear-se amb les millors pràctiques del grup en termes de sostenibilitat i inversió responsable. També va ser la primera entitat portuguesa a firmar el pacte Climate Action 100+ per impulsar la transició a una energia neta i contribuir a assolir els objectius dels Acords de París del 2015 (COP21).

Els Principis d’Inversió Responsable (PRI) van néixer l’abril del 2006 sota l’empara de les Nacions Unides. Des de llavors el nombre d’institucions firmants ha passat de 100 a més de 3.000, procedents de més de 60 països, i que gestionen actius per valor de més de 80 bilions de dòlars: