CaixaBank inverteix 2.400 milions d'euros en projectes d'energia renovable

CaixaBank ha invertit durant els vuit primers mesos d’aquest 2020 més de 2.700 milions d’euros en projectes energètics, dels quals la gran majoria, 2.400 milions, corresponen a iniciatives de generació d’energies renovables. D’aquesta manera, CaixaBank està registrant un finançament rècord d’aquest tipus d’energia. Com a exemple prou significatiu, només fins al mes d’agost ja s’havia assolit la xifra aconseguida en tot l’exercici anterior.

La part principal de la inversió directa, uns 1.500 milions d’euros, ha estat destinada a projectes relacionats amb l’energia fotovoltaica. Per la seva part, la inversió en energia eòlica ha assolit els 600 milions d’euros, mentre que altres tecnologies de generació renovable han aconseguit finançament per 300 milions d’euros. Addicionalment s’han subscrit préstecs per import de 300 milions d’euros relacionats amb el transport i la liqüefacció de gas natural, una tecnologia que resulta imprescindible per possibilitar la implantació a gran escala de la generació renovable.

Durant els vuit primers mesos d’aquest 2020, CaixaBank ha formalitzat préstecs a Espanya per més de 1.600 milions d’euros, tots relacionats amb fonts de generació renovables. Això representa un 26% més que en tot l’exercici corresponent al 2019 (1.270 milions d’euros) i mostra el compromís de CaixaBank amb el medi ambient, amb la societat i amb els principals promotors del sector.

800 milions d’euros en projectes internacionals

En l’àmbit internacional, CaixaBank ha invertit 800 milions d’euros durant el 2020 en projectes de generació d’energies renovables, entre els quals destaca el continuat compromís amb l’energia eòlica, tant onshore com offshore. Entre les principals operacions internacionals del 2020 sobresurten les dues realitzades a Xile, amb un total de més de 800 MW, així com diverses operacions al Canadà que sumen més de 500 MW.

L’entitat ha participat, a més, en dues operacions emblemàtiques d’eòlica marina a França i el Regne Unit, amb una potència instal·lada de més de 1.500 MW. CaixaBank ja acumula 16 operacions finançades en aquest segment.

També destaca l’activitat duta a terme en fotovoltaica als EUA, amb més de 900 MW finançats. Per tot plegat, CaixaBank s’ha convertit en una de les entitats líders del sector.

32.000 MW renovables

Des del 2011 CaixaBank ha finançat projectes d’energies renovables amb una potència instal·lada de més de 32.000 MW. L’exposició de la cartera d’energia de CaixaBank suposa un 51% del total de finançament de projectes, un 62% dels quals són d’energies renovables.

Actualment la cartera d’energia renovable de CaixaBank la integren un 58% de projectes eòlics, un 31% de projectes fotovoltaics i un 10% de termosolars, i l’1% restant pertany a altres tecnologies.

Compromís de CaixaBank

CaixaBank està reforçant la implementació dels principis d’inversió responsable i l’aposta per la inversió sostenible com a estratègia per gestionar els riscos globals. Dona suport a iniciatives respectuoses amb el medi ambient i que contribueixin a prevenir i mitigar el canvi climàtic i la transició cap a una economia baixa en carboni. Així, CaixaBank es consolida com una de les entitats líders en finançament sostenible i, segons el rànquing Dealogic del primer semestre del 2020, ja és el segon banc d’Europa en finançament verd.

540x358 Generadors d'energia eòlica en la carena d'una zona muntanyosa / GETTY Generadors d'energia eòlica en la carena d'una zona muntanyosa / GETTY

Endesa signa la seva primera operació de ‘factoring’ sostenible amb CaixaBank

Endesa ha signat amb CaixaBank la seva primera operació de factoring sostenible. El factoring és una modalitat de finançament de capital circulant a curt termini mitjançant la cessió a una entitat financera de drets de cobrament. L’operació ja rubricada es fa sobre facturacions en el mercat de clients minoristes i està vinculada al compliment d’objectius sostenibles.

El volum de transaccions anuals amb clients domèstics el cobrament del qual se cedeix a l’entitat financera ascendeix a 450 milions d’euros aproximadament. El compliment d’objectius sostenibles permet una millora en el preu de les cessions vinculada al seu torn a l’increment de potència renovable d’Endesa.

En concret, Endesa està compromesa amb posar en marxa fins a final del 2022 una capacitat de generació amb energies renovables de 2.800 megawatts, addicionals als 7.500 megawatts ja en funcionament.

La incorporació d’aquest clausulat en els contractes reforça el compromís d’Endesa amb l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i, més concretament, amb l’objectiu número 7 d’“assegurar l’accés a energies assequibles, fiables, sostenibles i modernes per a tots”. Al tancament del primer semestre d’aquest any, Endesa tenia el 44% del seu deute brut vinculat a la sostenibilitat, després de dues operacions signades a l’abril i al maig que sumen 4.550 milions.