CaixaBank i la plataforma internacional Plug and Play creen un programa per potenciar la innovació en serveis ‘fintech’

CaixaBank i la plataforma global de start-ups Plug and Play s’alien per impulsar la innovació en el sector fintech. Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank, i Saeed Amidi, fundador i CEO de Plug and Play, han signat un acord per impulsar conjuntament nous serveis per al sector bancari i assegurador a través d’un programa de col·laboració amb start-ups, a les quals s’acompanyarà en el seu procés de creixement. Es tracta del primer programa fintech a Espanya en el qual participa Plug and Play, considerada com la principal plataforma d’innovació mundial i el venture capital més actiu.

Per Juan Antonio Alcaraz, “l’objectiu del projecte és potenciar la innovació en àrees clau per al sector financer avui, com l’experiència d’usuari o l’impuls a nous models de negoci. Gràcies a una molt primerenca aposta per la innovació, CaixaBank ha aconseguit situar-se com a referència internacional en tecnologia gràcies a un model de cocreació amb tercers. L’acord contribuirà a enfortir el model amb l’aportació de noves idees d’empreses en fases incipients i també a través de la connexió amb la xarxa internacional de Plug and Play, amb start-ups del sector fintech amb propostes disruptives tant en l’àmbit mobile com en els serveis de pagament i que ja hagin demostrat el seu èxit en el mercat”.

Per la seva part, Saeed Amidi ha declarat: “Estem molt orgullosos de poder formar part d’aquest projecte al costat de CaixaBank. CaixaBank és una entitat financera que ha apostat clarament per la innovació i estan oberts a les idees i aportacions de tercers, amb el clar objectiu de créixer i de millorar l’experiència dels usuaris. La col·laboració servirà per mostrar la qualitat dels nostres serveis i continuar pel nostre camí de creixement a Espanya. A Plug and Play tenim una àmplia experiència en innovació corporativa, amb més de 400 socis a nivell global. Dia a dia, aquestes grans corporacions confien en nosaltres perquè els ajudem en la seva estratègia d’innovació, especialment en la implantació de noves tecnologies provinents de start-ups ”.

Selecció i acompanyament

L’acord es materialitza principalment a través de la creació del Barcelona Engagement Program, el primer programa d’innovació en el qual Plug and Play participa a Barcelona. Un comitè d’especialistes vinculats al programa identificarà i seleccionarà empreses innovadores en fases inicials amb projectes de les àrees fintech i insurtech. Aquestes companyies disposaran de l’acompanyament d’experts per al desenvolupament d’una prova de concepte i treballaran conjuntament amb els equips de CaixaBank Payments and Consumer, imaginBank i Plug and Play per resoldre reptes reals de negoci.

Així mateix, l’acord amb Plug and Play estableix la col·laboració per localitzar projectes innovadors del sector fintech que estiguin implantant-se en altres llocs del món i estudiar possibles aliances.

Plug and Play, amb seu a Silicon Valley, té una gran experiència en potenciar la col·laboració entre start-ups i grans empreses. Des dels seus inicis el 2006, ha treballat per crear la principal plataforma d’innovació en obert del món, en la qual 400 corporacions i més de 25.000 start-ups col·laboren per dissenyar el futur de fins a 17 sectors diferents, com el fintech, el mobility o el retail. Entre les seves principals inversions, es troben Dropbox, PayPal i Rappi, entre altres. La companyia és, a més, el venture capital més actiu a nivell mundial, amb més de 220 inversions anuals.

Model de cocreació

L’aliança també implica que Plug and Play col·laborarà amb les diverses línies d’innovació oberta de CaixaBank. En la seva estratègia de desenvolupament de nous serveis i experiència d’usuari, l’entitat fomenta el treball conjunt amb tercers per a la detecció de tendències i oportunitats, amb iniciatives com el Payment Innovation Hub, una aliança multisectorial d’empreses integrada per CaixaBank, Global Payments, Samsung, Visa i Arval, o el programa zone2boost.

Cal destacar les sinergies del Barcelona Engagement Program amb zone2boost, creat per CaixaBank en col·laboració amb Global Payments i Ingenico. Iniciat el 2019, el programa està especialitzat en la identificació de noves iniciatives empresarials en l’àmbit de la tecnologia per a comerços i l’acompanyament en el seu creixement per oferir als emprenedors l’oportunitat d’accedir amb els seus projectes a alts volums de clients.