El Consorci de la Zona Franca de Barcelona reforça el seu paper de motor econòmic i social

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha exercit, des de la seva creació el 1916, un paper clau en el desenvolupament de l’economia de l’àrea metropolitana de Barcelona. Malgrat els canvis en la societat i l’economia des de llavors, l’entitat ha treballat per evolucionar i anticipar-se als canvis. Per això en els últims anys ha demostrat ser un agent viu i ha reforçat el seu rol de dinamitzador en una ciutat i un context en constant transformació. Ho referma l’estudi Impacte econòmic de l’activitat del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, realitzat per Deloitte amb dades del 2018, que indica que l’entitat és un actiu estratègic tant per a la ciutat com per a tot Catalunya.

Impacte econòmic

Actualment la Zona Franca disposa de 175 empreses entre el polígon industrial, la zona duanera i altres espais, l’activitat de les quals suposa una aportació de més de 9.100 milions d’euros al PIB: representa un 11% del PIB de la província de Barcelona i un 3,8% del de tot Catalunya. Agrupades per sectors, el 44% de les companyies pertanyen al sector industrial, el 29% són empreses logístiques i el 27% es dediquen als serveis. Així mateix, mitjançant la seva activitat es genera una recaptació fiscal anual que supera els 2.600 milions d’euros.

Un altre dels objectius de l’entitat és fomentar l’ocupació de qualitat i actuar com a pol de creació i captació de talent per a la nova economia. En aquest sentit, també destaca l’aportació de les empreses de la Zona Franca en termes d’ocupació, perquè gràcies a la seva activitat es mantenen 137.000 llocs de treball anuals, la qual cosa equival al 5% de tota la població activa de la província de Barcelona.

D’altra banda, la Zona Franca treballa en la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya i Espanya mitjançant els sectors logístic, immobiliari, firal i empresarial. En aquest sentit, les localitzacions amb les quals compta l’entitat ofereixen serveis d’avantguarda i condicions competitives, a més d’espais segurs per a les empreses que hi operen. La mateixa recerca de Deloitte assenyala que el 81% de les organitzacions que formen part de la Zona Franca observen que l’emplaçament a l’àrea del Consorci influeix positivament en el desenvolupament de la seva activitat.

Aposta per la indústria del futur

Davant la situació actual, en un context de gran incertesa, el CZFB aposta per continuar generant oportunitats per desenvolupar la indústria 4.0, basada en la sostenibilitat i la innovació. El 2019 l’entitat va dur a terme un exercici de reflexió estratègica que va generar com a resultat l’establiment de tres àmbits d’acció sobre els quals es desenvolupa tota la seva activitat: el negoci, la innovació i la sostenibilitat.

Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, diu: “Des del CZFB volem ajudar a dibuixar el país del futur sobre la base de la nova economia i per això fabriquem oportunitats per impulsar les empreses a aprofitar sinergies i a superar els reptes que presenta la nova revolució industrial sostenible, basada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030”.

L’últim any l’entitat ha realitzat dues grans inversions per desenvolupar iniciatives de referència que fomentin la transformació industrial de l’àrea metropolitana de Barcelona i l’ajudin a projectar-la a escala global.

Com a institució pionera en la implementació de noves tecnologies, com la impressió 3D, ha creat al costat de Leitat el 3DFactory Incubator, la primera incubadora empresarial d’alta tecnologia 3D d’Europa, per on ja han passat més de 42 empreses durant el primer any i espera arribar a les 100 fins al 2024. És per això que s’ha dut a terme una ampliació de les instal·lacions, situades a la seu del CZFB, en un 40% de superfície, per passar dels 600 m 2 inicials als 1.000 m 2 actuals.

Així mateix, el CZFB inaugurarà el 2021 la primera fase del hub tecnològic DFactory Bcn localitzat a la Zona Franca, en la qual s’han invertit 17 milions d’euros per construir un espai de 17.000 m 2 que acollirà empreses que es vulguin establir a Barcelona per dur a terme activitats d’indústria 4.0.

Tot això segueix la línia també del BNEW, el primer gran esdeveniment híbrid internacional que es va organitzar amb l’objectiu d’impulsar la recuperació econòmica des de sectors clau com la logística, el real estate, l’ ecommerce, la indústria digital i les zones econòmiques, sota el paraigües de la nova economia. Aquest espai de reflexió i networking va reunir de manera online més de 10.800 persones de tot el món i va convertir Barcelona en la capital mundial de la nova economia.

Segons la directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Blanca Sorigué, “som conscients del potencial que té Barcelona per liderar el desenvolupament de la nova economia i volem contribuir a potenciar i visibilitzar la seva imatge a escala internacional”.

Amb el suport de: