Donant suport als més desafavorits

Del 30 de març al 7 d’abril, els treballadors i els clients de CaixaBank que volen participar com a voluntaris en la Setmana Social poden triar entre més de 3.000 activitats organitzades per unes 1.500 entitats socials locals a tot Espanya. Es tracta d’acompanyar les entitats socials en les seves activitats de suport als col·lectius més vulnerables i tenir l’ocasió de conèixer de primera mà i involucrar-se en projectes socials que la Fundació Bancària La Caixa i CaixaBank ajuden a fer realitat.

Tots hi guanyen

Rafel Noguer, gestor del Centre d’Institucions de la delegació territorial de Catalunya de CaixaBank a Girona, participa en la Setmana Social des del principi. S’anima a fer-ho per satisfacció personal i perquè és una oportunitat per conèixer el que es fa des de l’Acció Social de CaixaBank i l’Obra Social La Caixa. “Recomano a tothom que ho faci. És una experiència maca i enriquidora, en què reps més del que dones. Desconnectes de la feina ajudant altres persones i alhora et fa tocar de peus a terra, adonant-te que a vegades donem massa importància a petits problemes i en canvi ells et demostren que, amb força de voluntat, esforç i ganes, superen dificultats”, diu en Rafel. És voluntari al Club de Bàsquet Banyoles, amb l’equip mixt Capacitats Junts i Endavant, en què juguen discapacitats intel·lectuals d’entre 20 i 50 anys que provenen de diversos centres o residències, com la Fundació Autisme Mas Casadevall de Serinyà.

El director de la Fundació, en Pep Mendoza, explica que l’objectiu de l’equip de bàsquet és que aquestes persones que estan en diferents serveis o residències tinguin un espai on la discapacitat quedi fora i es visualitzin les capacitats. També permet que els altres jugadors del club vegin que persones amb discapacitat intel·lectual són capaces de fer moltes coses.

Des del Mas Casadevall, on la resta de l’any també duen a terme diverses activitats amb l’Obra Social La Caixa, valoren molt positivament aquesta iniciativa: “Tots hi guanyem. Veus que els voluntaris se senten satisfets i als jugadors els dona visibilitat, és important que els situïn al mapa. Quan ens ajuden, els entrenaments són més personalitzats i profitosos, es redueix la ràtio de jugadors per entrenador i milloren molt. També es trenca la rutina i els afavoreix aquesta interrelació social, és normalitzador que vinguin voluntaris sense discapacitat intel·lectual”.

En Rafel afegeix: “Amb l’alegria dels jugadors, la il·lusió que els fa quan hi ets, et sents realitzat i a més et suposa carregar molt les piles”.

BANCA SOCIALMENT RESPONSABLE

El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Cortázar, destaca l’enorme compromís del banc amb el desenvolupament econòmic dels territoris en què opera. L’entitat financera té una vocació social i manté una actitud de servei a la societat i els seus clients. Dins del Pla Estratègic 2019-2021, CaixaBank treballa per ser un grup financer líder i innovador, amb el millor servei al client i referent en banca socialment responsable. Per aconseguir-ho desenvolupa un pla que té cinc línies d’acció prioritàries: integritat, transparència i diversitat, reforçant la seva actuació responsable; governança, mantenint el millor model de govern possible; medi ambient, col·laborant en la lluita contra el canvi climàtic; inclusió financera, i acció social i voluntariat, per contribuir a donar resposta als problemes dels més necessitats.

UNA TASCA SOCIAL

La capil·laritat territorial que té CaixaBank gràcies a la seva xarxa d’oficines li permet donar suport a la tasca social de la Fundació Bancària La Caixa, detectant les necessitats locals i canalitzant una part de la seva inversió social. La col·laboració entre les dues institucions fa possible que milers de fundacions i associacions amb finalitats socials puguin accedir cada any als ajuts econòmics de la Fundació, i aconseguir col·laboració desinteressada i voluntaris de les entitats. El 2018 es van dedicar 43,6 milions d’euros a donar suport a projectes socials locals. Gairebé 9.500 entitats i més d’11.500 projectes van rebre un impuls gràcies al compromís de les oficines de CaixaBank en el teixit social del seu entorn.

Un terç de la plantilla participa en tasques de voluntariat durant la Setmana Social o adherint-se a l’Associació de Voluntaris La Caixa durant tot l’any. El 2019, 11.700 treballadors de CaixaBank, la Fundació Bancària La Caixa, Criteria i les seves filials s’han adherit a l’última edició de la Setmana Social. També hi han participat els equips de l’àrea internacional, ubicats en 18 països, i s’han obert 150 places de voluntariat a la Xina, l’Índia, el Brasil, Itàlia, el Perú, Singapur, Alemanya, França, Polònia, els Estats Units i el Marroc. A més, aquest any la iniciativa s’ha obert als clients, i se n’hi han adherit 1.350.

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha dit que se sent “orgullós de l’enorme dedicació manifestada pels treballadors, ajudant i acompanyant els que més ho necessiten durant tot l’any, i quan se’ls ofereix l’opció d’ampliar el suport, la resposta és unànime”.