Finques Calvet fa el primer dels tres lliuraments de lots de menjar a la Comunitat de Sant'Egidio

Finques Calvet ha sabut posicionar-se des dels seus inicis, l'any 1951, i marcar una diferència a través del seu innovador model de negoci immobiliari i d'una cultura corporativa que, impulsada pel president de Finques Calvet, Lluís Calvet, ha sabut transmetre a l'equip humà de l'empresa i a la resta de persones que s'hi relacionen la importància d'impactar positivament en la societat mitjançant la realització de diverses iniciatives i accions de marcat interès social.

Finques Calvet s'ha solidaritzat amb els col·lectius més afectats per la situació econòmica i social, derivada de l'actual pandèmia de COVID-19, duent a terme una nova acció solidària destinada als més castigats per la pandèmia. Gràcies a un important esforç de l'empresa, Finques Calvet ha realitzat una donació de 25.000 € que es veuran convertits en 720 lots amb aliments de primera necessitat. El 30 de juny es va realitzar el lliurament dels primers 180 lots a la Comunitat Sant'Egidio de Barcelona, una comunitat cristiana, d'àmbit internacional, amb seus a més de 70 països del món, gestionada exclusivament per voluntaris i coneguda pel seu treball amb els més pobres en cada ciutat i per la seva feina per la pau.

A aquest primer lliurament en seguiran tres més, els següents mesos, fins a completar els 720 lots esmentats. Del total de lots, 600 seran lliurats a unitats familiars de 4-5 membres i els 120 restants a persones sense llar.

3 tones És la quantitat d'aliments que arribaran a unes 3.000 persones en el marc d'aquesta campanya

En total, 3 tones d’aliments que arribaran a més de 3.000 persones altament necessitades, deixant de nou patent la col·laboració habitual de Finques Calvet amb entitats del tercer sector i humanitàries. Especialment important és la mantinguda amb l'organització Metges Sense Fronteres des de fa ja uns anys.

Al web de Finques Calvet es pot trobar una recent i commovedora entrevista realitzada a Raquel Sancho, que és la coordinadora del servei a les persones sense sostre de la Comunitat Sant'Egidio de Barcelona.

