La Fundació ”la Caixa” i Projecte Home Catalunya s’alien per fer front als efectes de la pandèmia en la reinserció de les persones amb addiccions

La Fundació ”la Caixa” i Projecte Home Catalunya han signat un conveni, amb una dotació de 280.000 euros, per assegurar que les persones amb addiccions tinguin garantides les seves possibilitats de reinserció social malgrat els efectes de la pandèmia. Aquest acord permetrà reforçar des d’aquest 2020 i durant els dos anys vinents el Servei d’Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) de Projecte Home Catalunya, un recurs que acompanya les persones usuàries en tractament a l’entitat en el seu procés cap a una vida autònoma i independent dins la societat.

El conveni s’ha signat en una trobada entre el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila, i el subdirector general, Marc Simón, i la presidenta del patronat de Projecte Home Catalunya, Conxita Solé; la patrona, Olga Pérez, i el director de l’entitat, Oriol Esculies.

Antoni Vila, director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, ha indicat que “més que mai, cal fer costat a qui té més dificultats per accedir a la reinserció social. És una satisfacció per a la nostra entitat poder reforçar el suport a Projecte Home Catalunya, i així treballar perquè les persones amb addiccions puguin recuperar la seva autonomia malgrat la situació actual”.

Per la seva banda, Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya, ha declarat: “L’impuls de la Fundació ”la Caixa” permetrà no deixar de banda les persones amb addiccions en un moment en què necessiten tant l’ajuda de la societat”.

Els programes de tractament de les addiccions a Projecte Home Catalunya no sols tenen com a objectiu que la persona deixi el consum de la droga o la conducta addictiva, sinó que busquen que es pugui reinserir del tot a la societat. Per això, el SAVA treballa per la reinserció social de les persones que es troben en una fase avançada d’un programa de tractament en qualsevol dels centres de l’entitat a Catalunya, que estan a Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tortosa, Tremp i Balaguer.

La situació actual ho posa més difícil

Són persones que tenen prou autonomia per desenvolupar activitats de la vida diària, però que encara necessiten un acompanyament terapèutic professional per assolir l’autonomia. Formar-se, aconseguir una feina, accedir a l’habitatge, adquirir hàbits de vida saludable a través de l’esport o el lleure i construir una nova xarxa de relacions socials són els pilars del procés de reinserció d’una persona amb addiccions. I ara es veuen greument afectats per les restriccions i limitacions que comporta l’actual crisi sanitària, social i econòmica.

“Si per a una persona amb addiccions ja era difícil superar el seu problema abans de la pandèmia, ara mateix encara és molt més complicat. A l’estigma social i a les dificultats pròpies d’una persona que es troba en risc d’exclusió social s’hi sumen ara les dificultats per a coses tan bàsiques com ara resocialitzar, anar al gimnàs o bé fer un curs de formació”, explica Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya. “Practicar activitat esportiva, trobar una feina o fer un nou cercle d’amistats és la millor manera d’evitar possibles recaigudes en el consum”, afegeix.