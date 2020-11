La Fundació ”la Caixa” crea una nova convocatòria de suport a projectes socials a Catalunya dotada amb 5 milions d’euros

La Fundació ”la Caixa”, presidida per Isidre Fainé, anuncia la creació d’una nova convocatòria per impulsar projectes socials a Catalunya en el context actual d’emergència sanitària i social, amb una dotació de 5 milions d’euros. L’objectiu de la Convocatòria Catalunya 2020, que reformula els ajuts socials de l’antic conveni amb la Generalitat de Catalunya, és promoure iniciatives per millorar la qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats de les persones en situació de vulnerabilitat.

Així, el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, de la Fundació ”la Caixa”, reforça el suport a les entitats que treballen per millorar la situació de les persones afectades especialment pels efectes de la crisi de la covid-19.

Les entitats socials de Catalunya que treballen en aquest àmbit poden presentar els seus projectes a la convocatòria des del 24 de novembre fins al 16 de desembre.

Es valoraran els projectes que donin resposta a alguna de les línies prioritàries especificades en cadascun dels sis àmbits d’actuació:

• Persones grans i reptes derivats de l’envelliment: promoció de l’autonomia personal; prevenció de la fragilitat i els seus efectes; prevenció de situacions d’aïllament i de soledat no desitjada des d’una perspectiva personal, familiar, social i comunitària, i detecció i intervenció en situacions de vulnerabilitat.

• Discapacitat i salut mental: promoció de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat o trastorn mental i suport a les activitats de la vida diària; suport psicosocial d’aquestes persones en el seu entorn familiar i relacional, com també recursos residencials temporals, per millorar l’accessibilitat universal (física, social i cognitiva).

• Humanització de la salut: promoció de les àrees d’atenció sociosanitària per a la millora de la qualitat de vida de les persones en situació de cronicitat i dels seus familiars, l’atenció pal·liativa i el desenvolupament d’entorns que facilitin la humanització de la salut, incloent-hi projectes d’allotjament temporal per a persones malaltes o els seus familiars desplaçats de la seva residència habitual, en un context d’ingrés o de tractament hospitalari.

• Lluita contra la pobresa en l’àmbit familiar i contra l’exclusió social (inclou les activitats culturals per a la inclusió social): promoció del desenvolupament educatiu i social d’infants i joves, com també de la igualtat d’oportunitats per a persones en situació vulnerable i de pobresa.

• Inserció sociolaboral: impuls a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat, millora de l’ocupabilitat i creació de llocs de treball.

• Interculturalitat i acció social: promoció de la convivència ciutadana de cultures diferents en espais comuns per fomentar la participació social, l’enfortiment de les comunitats, la prevenció de la violència i la mediació.