La Fundació ”la Caixa” destina 18 milions d’euros a 25 projectes de recerca biomèdica puntera per fer front als reptes de la salut

La Fundació ”la Caixa” dota amb 18 milions d’euros 25 projectes premiats en la tercera Convocatòria de Recerca en Salut. Des del començament del programa, el 2017, l’entitat ha destinat prop de 50 milions d’euros a 75 investigacions innovadores i de gran impacte social, en l’única convocatòria d’àmbit ibèric d’ajuts a la investigació en salut. L’elevada dotació destinada a aquestes iniciatives les converteix en grans oportunitats per poder portar a terme investigacions punteres i transformadores. La Fundació ”la Caixa” obrirà la quarta edició per a la presentació de nous projectes el proper dia 20 d’octubre.

Entre els projectes n’hi ha per trobar nous marcadors contra l’arteroesclerosi, l’ús de la intel·ligència artificial per tractar la leucèmia o reprogramar cèl·lules per reparar circuits sensorials del cervell

Tot i que estem immersos en temps de plena pandèmia del coronavirus, en què la Fundació ”la Caixa” va posar en marxa una convocatòria exprés per impulsar projectes de lluita contra la covid-19, l’entitat continua apostant fermament per la investigació pionera que aporti solucions a altres malalties amb altes taxes de mortalitat al món.

Alta participació i qualitat dels projectes

L’alta participació en aquesta convocatòria, amb un total de 600 propostes, demostra la necessitat d’atendre les iniciatives d’excel·lència i, a la vegada, potenciar i garantir l’èxit de projectes enfocats a la lluita contra les malalties que tenen més impacte a escala global, com per exemple les cardiovasculars, les oncològiques, les infeccioses i les del camp de les neurociències, així com també projectes dirigits a les tecnologies biomèdiques.

«Aquesta convocatòria reforça el compromís de la Fundació ”la Caixa” amb la investigació. Estem convençuts que l’aposta per la recerca d’excel·lència és l’únic camí per avançar en el coneixement i la curació de les malalties i contribuir d’aquesta manera al benestar de les persones» Àngel Font Director corporatiu de Recerca Científica de la Fundació "la Caixa"

Segons les últimes dades de l’OMS, les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort al món, seguides de les oncològiques. Les malalties infeccioses són la causa d’una de cada tres morts i constitueixen un problema molt important de salut pública i global. Pel que fa al camp de les malalties neurològiques, 50 milions de persones pateixen algun tipus de demència.

La Fundació ”la Caixa”, a través d’aquesta Convocatòria de Recerca en Salut, pretén impulsar la recerca de projectes de centres nacionals en col·laboració amb d’altres d’internacionals, amb la voluntat d’aportar resultats en benefici de la salut i contribuir al benestar de les persones.

Dels 25 projectes seleccionats, quatre s’emmarquen dins del camp de les malalties cardiovasculars; cinc, en el de les malalties infeccioses; quatre se centren en les malalties oncològiques; set en l’àmbit de les neurociències, i els últims cinc se situen en el camp de les tecnologies facilitadores del desenvolupament de les ciències biomèdiques.

S’han premiat projectes de centres de recerca, universitats i hospitals de Portugal i diverses comunitats autònomes d’Espanya

Pel que fa a la procedència dels projectes seleccionats, 19 provenen de centres de recerca, universitats i hospitals d’Espanya, i els altres 6, de centres de Portugal. D’altra banda, 14 estan en consorci amb centres internacionals de països com ara Alemanya, Dinamarca, els Estats Units, França, Mali, els Països Baixos, el Regne Unit, la República de Corea i Suïssa.

Pel que fa als 19 projectes que procedeixen de l’Estat, el repartiment per comunitats és el següent: Catalunya (9), Comunitat de Madrid (6), Comunitat Foral de Navarra (2), Castella i Lleó (1) i Andalusia (1).

Convocatòria oberta, transparent i competitiva

En la tercera convocatòria, tancada el 12 de febrer, abans de l’inici de l’expansió del coronavirus a Espanya, s’hi van presentar un total de 600 projectes liderats per investigadors d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre d’Espanya i Portugal.

El procés de selecció escull els projectes de més excel·lència científica i amb més potencial i impacte social en el camp de la recerca, sigui bàsica, clínica o traslacional, mitjançant un sistema que compleix els estàndards més exigents de qualitat, imparcialitat, rigor i transparència. Les propostes presentades han estat avaluades en dues fases, a partir de l’avaluació remota per experts (peer review) i a través d’entrevistes amb comitès de selecció formats per experts internacionals especialitzats. A més dels projectes escollits, a través d’un conveni de col·laboració amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Ensenyament Superior de Portugal es financen tres iniciatives de centres portuguesos i una gràcies a la col·laboració amb la Fundación Luzón.

Tipologia dels ajuts: